Euroleague: «17 προσφορές για νέες ομάδες» αποκάλυψε ο Τσους Μπουένο

Για τη δυναμική ανάπτυξη του ευρωπαϊκού μπάσκετ και τα επόμενα βήματα της Euroleague μίλησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της διοργάνωσης, Τσους Μπουένο, στο περιθώριο του Final Four της Euroleague στην Αθήνα.

Ο επικεφαλής της Euroleague αναφέρθηκε στις επαφές με το NBA Europe, στην αναβάθμιση των γηπέδων, στο ενδιαφέρον νέων συλλόγων για συμμετοχή στη διοργάνωση, αλλά και στη στρατηγική εμπορικής ανάπτυξης του προϊόντος.

«Υπάρχουν 17 προσφορές για νέες ομάδες και 40 σύλλογοι που θέλουν να συμμετάσχουν στο Eurocup», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπουένο, τονίζοντας πως το ευρωπαϊκό μπάσκετ βρίσκεται σε ανοδική πορεία και ότι οι 13 μέτοχοι της Euroleague παραμένουν ενωμένοι.

«Είμαστε καλοί και θα γίνουμε καλύτεροι», δήλωσε, παρουσιάζοντας παράλληλα το πλάνο δημιουργίας μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής πλατφόρμας για τους φιλάθλους της Euroleague, η οποία θα περιλαμβάνει ενημέρωση, fantasy παιχνίδια, στοιχηματικές υπηρεσίες και γενικότερα ψηφιακές δυνατότητες αλληλεπίδρασης με τη διοργάνωση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν περίπου 10 εκατομμύρια αφοσιωμένοι φίλαθλοι μπάσκετ στην Ευρώπη που είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν οικονομικά στο άθλημα, με τη Euroleague να επιδιώκει να αξιοποιήσει αυτή τη δυναμική.

«Είμαστε πολύ καλοί στις συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων, προσπαθούμε να αυξήσουμε την αξία των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ψηφιακή αγορά που θα απευθύνεται απευθείας στους φιλάθλους. Υπάρχει αγορά, αλλά δεν υπάρχει ακόμη το κατάλληλο μέρος για αυτή την αγορά», υπογράμμισε.

Ο Μπουένο στάθηκε και στις συζητήσεις με το NBA, επιβεβαιώνοντας ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται σε επαφές.

«Χθες είχαμε πρωινό με τον Τζορτζ. Είμαστε ανοιχτοί να εξερευνήσουμε πιθανές συνεργασίες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα συμβεί άμεσα. Δεν υπάρχει πίεση χρόνου ούτε για εμάς ούτε για το NBA, όμως υπάρχει δυναμική. Ο Άνταμ Σίλβερ και ο Μαρκ Τέιτουμ έχουν ήδη αναφέρει ότι ο κατακερματισμός μειώνει την αξία. Θα ήταν καλύτερο να αξιοποιήσουμε μαζί την ευκαιρία», ανέφερε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι επαφές βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, προσθέτοντας ότι: «Μπορείς να πετύχεις μια καλή συμφωνία, όμως είναι διαφορετικό να δημιουργήσεις ένα επιτυχημένο πρότζεκτ. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να κατανοήσουμε ο ένας τον άλλον. Όλα παραμένουν ανοιχτά».

Ο CEO της Euroleague αποκάλυψε επίσης ότι η διοργάνωση βρίσκεται σε επαφές και με ποδοσφαιρικούς συλλόγους, τονίζοντας πως η συνεργασία αποτελεί βασικό στοιχείο ανάπτυξης.

Αναφερόμενος στις διαφορές μεταξύ ευρωπαϊκού και αμερικανικού μοντέλου, σημείωσε πως στην Ευρώπη οι ομάδες λειτουργούν περισσότερο ως κοινότητες παρά ως καθαρά επιχειρηματικές οντότητες.

«Στην Ευρώπη κάθε σύλλογος αποτελεί κοινότητα και αυτό είναι βασικό στοιχείο του οικοσυστήματος. Η EuroLeague είναι εδώ και μπορεί να συνεργαστεί με τη FIBA. Θέλουμε να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας με τη FIBA και να βρεθεί λύση για τα “παράθυρα”», τόνισε.

Μάλιστα, σχολιάζοντας τις παλαιότερες εντάσεις με τη διεθνή ομοσπονδία, είπε χαρακτηριστικά: «Η ευτυχία είναι να έχεις κακή μνήμη».

Σε ό,τι αφορά τα οργανωτικά ζητήματα της διοργάνωσης, ο Μπουένο διευκρίνισε πως δεν υπάρχει ακόμη συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την πιθανή ένταξη της Μπουργκ στη Euroleague, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στη συμμετοχή ομάδων όπως η Μονακό ή η Παρί.

Παράλληλα, η Euroleague παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ενόψει της νέας σεζόν και των ειδικών συνθηκών που ενδέχεται να απαιτηθούν για τις ισραηλινές ομάδες.

Τέλος, ανέφερε ότι τον Σεπτέμβριο θα εξεταστεί το ενδεχόμενο ύπαρξης εναλλακτικής λύσης για το Final Four του 2027, σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η διεξαγωγή του στο Άμπου Ντάμπι, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.