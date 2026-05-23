Μπορεί να έλαμπε, αλλά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν χρυσός!

Την ημέρα που ανακοινώθηκε ο Ράφα Μπενίτεθ τον περασμένο Οκτώβριο υπήρξε στον κόσμο του Παναθηναϊκού μία ελπίδα, ότι κάτι μπορεί να γίνει. Ενας προπονητής με το κορυφαίο βιογραφικό, που έχει έρθει στην Ελλάδα, με τρεις ευρωπαϊκές κούπες, οι περισσότεροι πίστεψαν, ότι θα έρθει και θα οδηγήσει τον Παναθηναϊκός στην γη της επαγγελίας.

Επτά μήνες μετά τον Μάιο του 2026 η ΠΑΕ ανακοίνωσε την λύση της συνεργασίας μαζί του. Πάμε στους επτά προπονητές τα δύο τελευταία χρόνια. Ετσι δουλειά δεν γίνεται. Από την άλλη, όταν κάνεις μία λάθος επιλογή θα το πληρώσεις. Και ο Ράφα Μπενίτεθ αν κάποιος το έψαχνε πιο καλά θα έβλεπε, ότι ήταν μία λάθος επιλογή. Ναι υπήρξε τεράστιος, αλλά από τότε πέρασαν πολλά χρόνια και όπου πήγε απέτυχε.

Στην τελευταία του ομάδα την Θέλτα ανακουφίστηκαν όταν έφυγε και η ομάδα με το ίδιο ρόστερ και έναν άλλο προπονητή, άλλαξε πρόσωπο. Ότι λάμπει δεν είναι απαραίτητα χρυσός και αυτό ισχύει για τον Μπενίτεθ. Από την ημέρα, που ήρθε μέχρι το τελευταίο του παιχνίδι ακούγαμε την λέξη πρότζεκτ και ότι τη νέα σεζόν ο Παναθηναϊκός θα είναι άλλη ομάδα και ότι την φετινή σεζόν αυτά μπορούσε να πετύχει. Δικαιολογίες πολλές και καμία αυτοκριτική, για το γεγονός ότι επτά μήνες βλέπαμε μία ομάδα, που δεν μας έψηνε με τίποτα. Ο κόσμος δεν ήθελε να βλέπει την καψούρα του, είχε κουραστεί. Μοναδική εξαίρεση στον κανόνα, ήταν κάποιες ευρωπαϊκές βραδιές.

Στην Ελλάδα η ομάδα τρόμαξε να μπει στην τετράδα και παρουσιάστηκε από τον Ράφα και σαν επιτυχία , ντροπή για την μεγάλη ιστορία του συλλόγου.

Tον Ιανουάριο συμφώνησε να έρθουν παίκτες σαν τον Αντίνο, που κόστισε 8 εκ. ευρώ και μετά έλεγε, ότι «δεν του κάνει». Και άλλα πολλά τέτοια, τα οποία έδειχναν, ότι δεν υπήρχε καμία συνεννόηση με τα στελέχη της ομάδας. Στα play off ο Παναθηναϊκός δεν πήρε νίκη, καταγράφοντας την χειρότερη παρουσία της σε αυτή την διαδικασία και μάλιστα με ένα ρόστερ 40 εκ. ευρώ.

Ο Μπαλντίνι, που έκανε το λάθος να εισηγηθεί την πρόσληψη του Μπενίτεθ, ήταν ο πρώτος, που είπε στον Αλαφούζο, ότι έκανε λάθος και πρέπει να γίνει αλλαγή. Υπήρχε περίπτωση και σκέψη να φύγει πριν βγει η σεζόν, αλλά τελικά δεν έγινε.

Ο Μπενίτεθ απέτυχε, διότι επιλέχθηκε με λάθος κριτήρια από την διοίκηση. Όταν θες να χτίσεις μία ομάδα για πρωταθλητισμό δεν τον φέρνεις τον Μπενίτεθ, διότι το 2026 δεν μπορεί να το κάνει και το έδειξε και στην Θέλτα πριν δύο χρόνια. Η πρόσληψη ήταν λάθος, όχι η απόλυσή του.

Αυτή την φορά φαίνεται, ότι ο Παναθηναϊκός πάει σε μία ποδοσφαιρική επιλογή με τον Νιίστρουπ. Και θα τα πούμε, μόλις κλείσει.