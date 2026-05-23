Επίθεση με αλυσίδα δέχτηκε ο Ντάριους Σονγκάιλα

Θύμα επίθεσης έπεσε ο Ντάριους Σονγκάιλα. Ο παλαίμαχος Λιθουανός με καριέρα στην Euroleague (ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Ζαλγκίρις, Ρίτας), αλλά και στο ΝΒΑ, είναι πλέον προπονητής στην ομάδα Σιαουλιάι. Όπως μετέδωσε το «LRT», ιδιοκτήτης σκύλου του επιτέθηκε βίαια.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Σονγκάιλα έβγαλε βόλτα το μικρόσωμο σκυλάκι του. Τότε ένας μεγαλόσωμος σκύλος πλησίασε απειλητικά. Ο Λιθουανός πήρε στην αγκαλιά το σκυλάκι του και τότε δέχτηκε επίθεση από τον μεγαλόσωμο σκύλο.

Για να αμυνθεί τον απώθησε με το πόδι. Αμέσως μετά, εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης του άλλου σκυλιού, ο οποίος επιτέθηκε και χτύπησε τον 48χρονο με χοντρή αλυσίδα.

Αποτέλεσμα ήταν να κοπεί στη μύτη, να του φύγει δόντι και να τραυματιστεί στο πρόσωπο. Κατήγγειλε το συμβάν στην αστυνομία, με τον θύτη να αναζητείται.