· Λιθουανία

Επίθεση με αλυσίδα δέχτηκε ο Ντάριους Σονγκάιλα

Ο παλαίμαχος Λιθουανός άσος και νυν προπονητής, χτυπήθηκε από ιδιοκτήτη σκύλου όταν δέχτηκε επίθεση από το τετράποδο και αντέδρασε απωθώντας το. 

Επίθεση με αλυσίδα δέχτηκε ο Ντάριους Σονγκάιλα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Θύμα επίθεσης έπεσε ο Ντάριους Σονγκάιλα. Ο παλαίμαχος Λιθουανός με καριέρα στην Euroleague (ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Ζαλγκίρις, Ρίτας), αλλά και στο ΝΒΑ, είναι πλέον προπονητής στην ομάδα Σιαουλιάι. Όπως μετέδωσε το «LRT», ιδιοκτήτης σκύλου του επιτέθηκε βίαια.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Σονγκάιλα έβγαλε βόλτα το μικρόσωμο σκυλάκι του. Τότε ένας μεγαλόσωμος σκύλος πλησίασε απειλητικά. Ο Λιθουανός πήρε στην αγκαλιά το σκυλάκι του και τότε δέχτηκε επίθεση από τον μεγαλόσωμο σκύλο.

Για να αμυνθεί τον απώθησε με το πόδι. Αμέσως μετά, εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης του άλλου σκυλιού, ο οποίος επιτέθηκε και χτύπησε τον 48χρονο με χοντρή αλυσίδα.

Αποτέλεσμα ήταν να κοπεί στη μύτη, να του φύγει δόντι και να τραυματιστεί στο πρόσωπο. Κατήγγειλε το συμβάν στην αστυνομία, με τον θύτη να αναζητείται.

COMMENTS
LATEST NEWS
02:23 ΜΠΑΣΚΕΤ

Επίθεση με αλυσίδα δέχτηκε ο Ντάριους Σονγκάιλα

00:25 EUROLEAGUE

Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης: Τα highlights της αναμέτρησης

00:23 EUROLEAGUE

Euroleague Final Four 2026, Μαρτίνεθ: «Χάνουμε την ταυτότητά μας με την Ρεάλ»

00:20 EUROLEAGUE

Τα highlights της μεγάλης πρόκρισης του Ολυμπιακού στον τελικό του Final Four της Αθήνας

23:59 EUROLEAGUE

Ευχαρίστησε τον κόσμο της η Βαλένθια: «Ένα συναρπαστικό ταξίδι τελειώνει σήμερα»

23:50 EUROLEAGUE

Πιάνει τον Κώστα Σλούκα σε συμμετοχές σε Final Four ο αέναος Σέρχι Γιούλ

23:50 EUROLEAGUE

Euroleague Final Four 2026: Οριστικά εκτός τελικού ο Γκαρούμπα - Οι ατάκες Σκαριόλο

23:36 EUROLEAGUE

Λάιλς: «Θα παλέψουμε σκληρά κόντρα στον Ολυμπιακό, στο χέρι κάθε παίκτη να βγει μπροστά»

23:28 EUROLEAGUE

Σκαριόλο: «Κάναμε ένα καλό παιχνίδι και ελέγξαμε το ρυθμό, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Γκαρούμπα»

23:16 EUROLEAGUE

Χεζόνια: «Τα συγχαρητήρια πάνε στον κόουτς Σκαριόλο, όταν ήρθε στην ομάδα δεν ξέραμε τι να κάνουμε»

23:14 EUROLEAGUE

Euroleague Final Four 2026: Απίστευτη κατάρα για τη Ρεάλ, πρόβλημα και ο Φελίζ

23:10 EUROLEAGUE

EUROLEAGUE BRING IT ON παρέα με το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας