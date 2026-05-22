· Ρεάλ Μαδρίτης

Euroleague Final Four 2026: Απίστευτη κατάρα για τη Ρεάλ, πρόβλημα και ο Φελίζ

Ο γκαρντ της «βασίλισσας» αποχώρησε τραυματίας λίγο πριν το τέλος του δεύτερου ημιτελικού και έδειχνε να πονά αρκετά στο πόδι του. 

Ο Ουσμάν Γκαρούμπα φάνηκε να τραυματίζεται σοβαρά στο ματς της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Βαλένθια για τον δεύτερο ημιτελικό του Final Four στο Telekom Center Athens. Σε μια ομάδα που ήδη είχε τις απουσίες των Ταβάρες και Λεν.

Σα να μην έφταναν όλα αυτά, λίγο πριν το τέλος του ματς, πρόβλημα προέκυψε και με τον Αντρές Φελίζ. Ο γκαρντ της «βασίλισσας» αποχώρησε χωρίς να μπορεί να πατήσει καλά και έδειχνε να πονά αρκετά.

Αμέσως του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και δεν επέστρεψε στο ματς στα λεπτά που απέμεναν. Όλα αυτά δύο μέρες πριν τον τελικό.

