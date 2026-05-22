Σοκ στη Ρεάλ με Γκαρούμπα: Υποχώρησε υποβασταζόμενος από τον ημιτελικό με τη Βαλένθια
Συναγερμός έχει σημάνει στο στρατόπεδο της Ρεάλ, με τον Γκαρούμπα να αποκομίζει πρόβλημα τραυματισμού και να αποχωρεί από τον ημιτελικό του Final Four κόντρα στη Βαλένθια
Προβλημάτων συνέχεια με τη Ρεάλ, με τη «Βασίλισσα» να βλέπει τον Ουσμάν Γκαρούμπα -τον μοναδικό διαθέσιμο σέντερ στο ρόστερ- να αποκομίζει πρόβλημα τραυματισμού στην τέταρτη περίοδο και να αποχωρεί υποβασταζόμενος.
Ο Ισπανός πάτησε άγαρμπα στο glass floor, πέφτοντας στο έδαφος. Η αγωνία για την κατάστασή του είναι διάχυτη, ενώ υπάρχουν φόβοι ακόμη και ρίξη αχιλλείου.