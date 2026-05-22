Σοκ στη Ρεάλ με Γκαρούμπα: Υποχώρησε υποβασταζόμενος από τον ημιτελικό με τη Βαλένθια

Προβλημάτων συνέχεια με τη Ρεάλ, με τη «Βασίλισσα» να βλέπει τον Ουσμάν Γκαρούμπα -τον μοναδικό διαθέσιμο σέντερ στο ρόστερ- να αποκομίζει πρόβλημα τραυματισμού στην τέταρτη περίοδο και να αποχωρεί υποβασταζόμενος.

Ο Ισπανός πάτησε άγαρμπα στο glass floor, πέφτοντας στο έδαφος. Η αγωνία για την κατάστασή του είναι διάχυτη, ενώ υπάρχουν φόβοι ακόμη και ρίξη αχιλλείου.