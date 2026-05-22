· Ρεάλ Μαδρίτης

Σοκ στη Ρεάλ με Γκαρούμπα: Υποχώρησε υποβασταζόμενος από τον ημιτελικό με τη Βαλένθια

Συναγερμός έχει σημάνει στο στρατόπεδο της Ρεάλ, με τον Γκαρούμπα να αποκομίζει πρόβλημα τραυματισμού και να αποχωρεί από τον ημιτελικό του Final Four κόντρα στη Βαλένθια

Σοκ στη Ρεάλ με Γκαρούμπα: Υποχώρησε υποβασταζόμενος από τον ημιτελικό με τη Βαλένθια
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Προβλημάτων συνέχεια με τη Ρεάλ, με τη «Βασίλισσα» να βλέπει τον Ουσμάν Γκαρούμπα -τον μοναδικό διαθέσιμο σέντερ στο ρόστερ- να αποκομίζει πρόβλημα τραυματισμού στην τέταρτη περίοδο και να αποχωρεί υποβασταζόμενος.

Ο Ισπανός πάτησε άγαρμπα στο glass floor, πέφτοντας στο έδαφος. Η αγωνία για την κατάστασή του είναι διάχυτη, ενώ υπάρχουν φόβοι ακόμη και ρίξη αχιλλείου.

COMMENTS
LATEST NEWS
23:10 EUROLEAGUE

LIVE το EUROLEAGUE BRING IT ON παρέα με το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

23:01 EUROLEAGUE

EuroLeague Final Four 2026: Η ημέρα και η ώρα του τελικού Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης

23:00 EUROLEAGUE

Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης 90-105: Γι' αυτό είναι «Βασίλισσα» - Στον τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό

22:47 EUROLEAGUE

Σοκ στη Ρεάλ με Γκαρούμπα: Υποχώρησε υποβασταζόμενος από τον ημιτελικό με τη Βαλένθια

22:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Έφεση κατά της παραπομπής του σε δίκη άσκησε ο Χακίμι

22:11 EUROLEAGUE

Euroleague Final Four 2026: Μήνυμα Μπαρτζώκα στα αποδυτήρια - «Να μείνουμε ταπεινοί»

22:03 EUROLEAGUE

Ρεάλ Μαδρίτης: Σημείωσε το πιο παραγωγικό ημίχρονο στην ιστορία των ημιτελικών του Final Four

21:51 EUROLEAGUE

Euroleague Final Four 2026, Μαρινάκης: «Να πάρουμε το ευρωπαϊκό»

21:45 ΣΠΟΡ

Roland Garros: Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας

21:20 EUROLEAGUE

Κουτλουάι: «Ο Ολυμπιακός τη μεγαλύτερη διαιτητική βοήθεια εδώ και χρόνια, δεν έχει ξαναγίνει σε F4»

21:09 EUROLEAGUE

Euroleague Final Four 2026, Μπαρτζώκας: «Το πρώτο… βήμα - Διαχειριστήκαμε την πίεση»

21:04 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Οριστικά τέλος ο Ράφα Μπενίτεθ απ’ το «τριφύλλι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας