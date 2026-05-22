Roland Garros: Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας
Το Roland Garros εκκινεί με τους Τζόκοβιτς, Ζβέρεφ, Αντρεέβα και Μπέντσιτς να ξεχωρίζουν στην πρώτη ημέρα του τουρνουά.
Το Roland Garros έιναι προ των πυλών, με το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας να γεμίζει με αστέρες του τένις.
Συγκεκριμένα την Κυριακή (24/5) ρίχνεται στη μάχη του Grand Slam ο Νόβακ Τζόκοβιτς, αντιμετωπίζοντας τον Γάλλο Τζιοβάνι Μπέτσι Περικάρ.
Στο ελληνικό ενδιαφέρον, Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη κάνουν ντεμπούτο την Τετάρτη (26/5) και θα έχουν λίγο χρόνο ακόμη να προετοιμαστούν.
Αναλυτικά το πρόγραμμα στο Παρίσι:
Court Philippe-Chatrier (έναρξη 13:00)
Σίνια Κράους – Μπελίντα Μπέντσιτς
Μπενζαμέν Μπονζί – Αλεξάντερ Ζβέρεφ
Μίρα Αντρέεβα – Φιόνα Φερό
Τζιοβάνι Μπετσί Περίκαρ – Νόβακ Τζόκοβιτς (όχι πριν τις 20:15)
Court Suzanne-Lenglen (έναρξη 12:00)
Καρέν Χατσάνοφ – Αρτούρ Γκεά
Χέιλι Μπάπτιστ – Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα
Τέιλορ Φριτζ – Νισές Μπασαβαρέντι
Κσένια Εφρέμοβα – Σοράνα Κιρστέα
Court Simonne-Mathieu (έναρξη 12:00)
Μάρτα Κόστγιουκ – Οξάνα Σελεχμέτεβα
Κέιτι Βόλινετς – Κλάρα Μπουρέλ
Τιτουάν Ντρογκέ – Γιάκουμπ Μένσικ
Ζοάο Φονσέκα – Λούκα Πάβλοβιτς
Court 14 (έναρξη 12:00)
Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα – Νταμίρ Τζουμχούρ
Φραντσέσκα Τζόουνς – Μπέατριζ Χαντάτζ
ΜάιαΣοφία Κένιν – Πέιτον Στερνς
Λορέντζο Σόνεγκο – Πιερ-Ουγκ Ερμπέρ
Συγκεντρωτικά το πρόγραμμα ΕΔΩ