Roland Garros: Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας

Το Roland Garros έιναι προ των πυλών, με το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας να γεμίζει με αστέρες του τένις.

Συγκεκριμένα την Κυριακή (24/5) ρίχνεται στη μάχη του Grand Slam ο Νόβακ Τζόκοβιτς, αντιμετωπίζοντας τον Γάλλο Τζιοβάνι Μπέτσι Περικάρ.

Στο ελληνικό ενδιαφέρον, Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη κάνουν ντεμπούτο την Τετάρτη (26/5) και θα έχουν λίγο χρόνο ακόμη να προετοιμαστούν.

Αναλυτικά το πρόγραμμα στο Παρίσι:

Court Philippe-Chatrier (έναρξη 13:00)

Σίνια Κράους – Μπελίντα Μπέντσιτς

Μπενζαμέν Μπονζί – Αλεξάντερ Ζβέρεφ

Μίρα Αντρέεβα – Φιόνα Φερό

Τζιοβάνι Μπετσί Περίκαρ – Νόβακ Τζόκοβιτς (όχι πριν τις 20:15)

Court Suzanne-Lenglen (έναρξη 12:00)

Καρέν Χατσάνοφ – Αρτούρ Γκεά

Χέιλι Μπάπτιστ – Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα

Τέιλορ Φριτζ – Νισές Μπασαβαρέντι

Κσένια Εφρέμοβα – Σοράνα Κιρστέα

Court Simonne-Mathieu (έναρξη 12:00)

Μάρτα Κόστγιουκ – Οξάνα Σελεχμέτεβα

Κέιτι Βόλινετς – Κλάρα Μπουρέλ

Τιτουάν Ντρογκέ – Γιάκουμπ Μένσικ

Ζοάο Φονσέκα – Λούκα Πάβλοβιτς

Court 14 (έναρξη 12:00)

Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα – Νταμίρ Τζουμχούρ

Φραντσέσκα Τζόουνς – Μπέατριζ Χαντάτζ

ΜάιαΣοφία Κένιν – Πέιτον Στερνς

Λορέντζο Σόνεγκο – Πιερ-Ουγκ Ερμπέρ

