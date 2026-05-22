Euroleague Final Four 2026, Μαρινάκης: «Να πάρουμε το ευρωπαϊκό»

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, μίλησε στην κάμερα της NOVA κατά την αποχώρησή του από το «Telekom Center Athens», αναφερόμενος τόσο στην προσπάθεια της ομάδας μπάσκετ όσο και στο κλίμα που επικρατεί στον σύλλογο.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την ευχή του, δήλωσε: «Η ευχή είναι να πάρουμε το ευρωπαϊκό. Τι άλλο; Να το σηκώσουμε ξανά εδώ μέσα. Τι πιο ωραίο από το να κατακτάς το Κύπελλο στη χώρα σου;».

Παράλληλα, σχολίασε και την παρουσία του δίπλα στην ομάδα, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχει κανένα θέμα όσον αφορά την ενότητα στον Ολυμπιακό. «Το συζητάμε αυτό; Δεν τίθεται θέμα συζήτησης», ήταν τα λόγια του.