Έφεση κατά της παραπομπής του σε δίκη άσκησε ο Χακίμι

Ο Ασράφ Χακίμι άσκησε έφεση κατά της παραπομπής του σε δίκη για βιασμό. Το δικαστήριο θα εκδώσει την απόφασή του στις 19 Ιουνίου. Η ακρόαση πραγματοποιήθηκε ενώπιον του ανακριτικού τμήματος του Εφετείου των Βερσαλλιών, δυτικά του Παρισιού, όπως αναφέρει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP).

Εάν η έφεσή του απορριφθεί και οι κατηγορίες δεν μειωθούν σε διαφορετικό αδίκημα, ο ποδοσφαιριστής θα δικαστεί από ποινικό δικαστήριο στο Παρίσι, σε ημερομηνία που δεν έχει ακόμη γίνει γνωστή.

Στα τέλη Φεβρουαρίου 2023, η νεαρή γυναίκα, τότε 24ων ετών όπως και ο Μαροκινός, πήγε για πρώτη φορά σε αστυνομικό τμήμα στη Βαλ-ντε-Μαρν, νοτιοανατολικά του Παρισιού, όπου κατήγγειλε ότι βιάστηκε, χωρίς να υποβάλει επίσημη μήνυση.

Αφηγήθηκε τη συνάντησή της με τον Ασράφ Χακίμι τον Ιανουάριο του 2023 μέσω Instagram και την επιστροφή της στο σπίτι του με αυτοκίνητο με οδηγό που είχε προσλάβει ο παίκτης.

Ισχυρίστηκε ότι ο Χακίμι τη φίλησε και την άγγιξε ανάρμοστα πριν τη βιάσει. Πρόσθεσε ότι κατάφερε να τον σπρώξει μακριά και δήλωσε ότι μια φίλη της, με την οποία επικοινώνησε μέσω γραπτού μηνύματος, ήρθε να την παραλάβει.

Ο Χακίμι κατηγορήθηκε, τέθηκε υπό δικαστική επιτήρηση και τελικά παραπέμφθηκε σε δίκη τον Φεβρουάριο.