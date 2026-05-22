Σκαριόλο: «Κάναμε ένα καλό παιχνίδι και ελέγξαμε το ρυθμό, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Γκαρούμπα»

Όσα δήλωσε ο τεχνικός της Ρεάλ μετά την πρόκριση της «Βασίλισσας» στον μεγάλο τελικό του Final Four.

Η Ρεάλ ξεπέρασε με ευκολία το εμπόδιο της Βαλένθια (90-105) και θα διεκδικήσει τη 12η Ευρωλίγκα της ιστορίας της στον τελικό της Κυριακής.

Λίγο μετά τη μεγάλη νίκη, ο Σέρχιο Σκαριόλο στάθηκε στο τέμπο που όρισε η Ρεάλ κόντρα στους «πορτοκαλί», καθώς και για τον Ουσμάν Γκαρούμπα ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ιταλού κόουτς:

«Κάναμε ένα καλό παιχνίδι, είχαμε καλή επίδοση στα ριμπάουντ, ελέγξαμε τον ρυθμό. Κόντρα στη Βαλένθια δεν μπορείς να πας στους 70 πόντους. Πρέπει να τρέξεις, να ανεβάσεις τον ρυθμό και όταν σου δίνεται αυτή η ευκαιρία, την παίρνεις» είπε στη Euroleague TV o προπονητής της Ρεάλ.

«Είχαμε συνεισφορά από όλους τους παίκτες, αλλά δυστυχώς ο Γκαρούμπα τραυματίστηκε και δεν ξέρουμε τι θα γίνει...», κατέληξε.

