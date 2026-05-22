Euroleague Final Four 2026: Οριστικά εκτός τελικού ο Γκαρούμπα - Οι ατάκες Σκαριόλο

Μία ακόμα σημαντική απουσία καλείται να διαχειριστεί ο Σέρτζιο Σκαριόλο ενόψει του τελικού του Euroleague Final Four 2026 κόντρα στον Ολυμπιακό, αφού μετά τους Έντι Ταβάρες και Άλεξ Λεν δεν μπορεί να υπολογίζει και στις υπηρεσίες του Ουσμάν Γκαρούμπα που αποχώρησε με πρόβλημα στο τέταρτο δεκάλεπτο του ημιτελικού.

Μάλιστα, ο κόουτς της «Βασίλισσας» επιβεβαίωσε την είδηση της απώλειας του δυναμικού σέντερ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, μετά τη νίκη απέναντι στις «νυχτερίδες».

«Δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση για τον Γκαρούμπα. Θα δούμε ακριβώς το πρόβλημα που αντιμετωπίζει μετά τις εξετάσεις που θα κάνει. Όμως, είναι 100% εκτός του τελικού», ήταν τα λόγια του Σέρτζιο Σκαριόλο σε ερώτηση που δέχθηκε.

Αρχικά, ο τεχνικός της Ρεάλ, ανέφερε: «Φυσικά, είμαι πολύ χαρούμενος που φτάσαμε στον τελικό και ακόμα πιο χαρούμενος επειδή κερδίσαμε μία σπουδαία ομάδα. Η Βαλένθια δεν τα παράτησε ποτέ, συνέχεια επέστρεφε κάθε φορά που κάναμε κάποια σερί. Τα εύσημα σε αυτούς. Είμαι πολύ περήφανος για την προσπάθεια των παικτών μου. Είναι απίστευτο το πώς αντιδράσαμε σε κάθε μεγάλο εμπόδιο που βρέθηκε στον δρόμο μας. Είχε πλάκα, τον Ιανουάριο η έρευνα των GMs δεν μας είχε στο Top-6, στο Top-7 και πριν από αυτό το ματς δεν μας έδιναν τα εύσημα μετά από την σεζόν που είχαμε.

Είμαι ο πρώτος που σέβομαι απόλυτα την Βαλένθια, τον προπονητή της, παίζουν εξαιρετικά, αλλά ήταν πολύ περίεργο. Αυτό μας έδωσε έξτρα κίνητρο. Θα χρειαστούμε ακόμα ένα γεμάτο ντεπόζιτο για την Κυριακή. Τώρα δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε για τον τελικό, δεν θα απαντήσω σε ερωτήσεις για τον τελικό. Είναι η ώρα να είμαστε χαρούμενοι, περήφανοι. Να πανηγυρίσουμε λίγο για αυτό που καταφέραμε. Και αύριο θα στρέψουμε την προσοχή μας στο πώς θα παίξουμε απέναντι σε αυτή την τρομερή ομάδα που μας περιμένει».

Για το τι έμαθε από τον αγώνα: «Νομίζω τίποτα καινούργιο. Είμαστε ανθεκτική ομάδα, ενωμένη ομάδα, ανταγωνιστική ομάδα, ομάδα που μπορεί να αφοσιωθεί στην προετοιμασία, να δουλέψει και να πιστέψει σε ένα πλάνο. Είναι ξεκάθαρο αφού μειονεκτούμε σε physicality πρέπει να βάλουμε σουτ. Απόψε το κάναμε. Τίποτα καινούργιο αλλά νιώθουμε πιο σίγουροι πως μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και μία καλή ομάδα μπάσκετ. Όπου οι παίκτες εμπιστεύονται, βοηθούν ο ένας τον άλλον. Φυσικά υπάρχει ένα σημείο που φτάνεις και ακόμα και στα καλύτερά σου δεν μπορείς. Δεν έγινε αυτό απόψε και για αυτό είμαστε στον τελικό. Όταν θα γίνει αυτό, θα είμαστε περήφανοι για την προσπάθεια, θα δώσουμε το χέρι στον αντίπαλο και θα προχωρήσουμε στην επόμενη πρόκληση. Έτσι είναι ο αθλητισμός».

Για την ατμόσφαιρα και για το χειροκρότημα στον Γκαρούμπα από τον κόσμο: «Δεν άκουσα το χειροκρότημα, δεν το είδα. Σε πιστεύω, δεν λέω ότι δεν λες αλήθεια. Ίσως να έδωσε κίνητρο στους παίκτες μου. Πρέπει να σέβεσαι τους πάντες. Τρομερή ατμόσφαιρα, τρομερό γήπεδο. Την Κυριακή θα γίνει ακόμα ένα μεγάλο ματς με τρομερή ατμόσφαιρα. Είναι τιμή να είμαστε εδώ».

Αφού του έγινε ξεκάθαρο πως στάθηκαν στο πλευρό του και δεν τον γιούχαραν είπε: «Ααα, τότε δεν έδωσαν έξτρα κίνητρο. Ευχαριστώ στους οπαδούς του Ολυμπιακού».