Ευχαρίστησε τον κόσμο της η Βαλένθια: «Ένα συναρπαστικό ταξίδι τελειώνει σήμερα»

Η Βαλένθια γνώρισε την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης στον ημιτελικό του Final Four (90-105), με το ταξίδι των «πορτοκαλί» στη φετινή EuroLeague να τελειώνει άδοξα.

Ολοκληρώνοντας τη μαγική της φετινή σεζόν στην οποία προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της σε Final Four, η ισπανική ομάδα έσπευσε να ευχαριστήσει τον κόσμο της για την στήριξη καθ'όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

«Αγαπημένη οικογένεια

Ένα συναρπαστικό ταξίδι τελειώνει σήμερα. Όταν σηκώσουμε λίγο το κεφάλι, θα κοιτάξουμε αυτή τη σεζόν 2025–26 με τα μάτια που κοιτούν την ιστορία ενός συλλόγου που συνεχίζει να μεγαλώνει στα σχεδόν 40 χρόνια της πορείας του.

Είπαμε Llarg serà el camí («μακρύς θα είναι ο δρόμος») και μας οδήγησε εκεί όπου δεν είχαμε βρεθεί ποτέ πριν.

Σας αγαπάμε», αναφέρει η ανάρτηση της Βαλένθια.

