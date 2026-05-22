Λάιλς: «Θα παλέψουμε σκληρά κόντρα στον Ολυμπιακό, στο χέρι κάθε παίκτη να βγει μπροστά»

Οι δηλώσεις του Τρέι Λάιλς μετά τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Βαλένθια (90-105) στον ισπανικό εμφύλιο του Final Four.

Σε δηλώσεις του μετά τη μεγάλη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στη Βαλένθια, ο Τρέι Λάιλς στάθηκε στην εικόνα των «Μερένγχες κόντρα στους «πορτοκαλί», όπως επίσης και για τον επικείμενο τελικό του Final Four κόντρα στον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αμερικανού φόργουορντ:

«Ήταν το παιχνίδι όπως το περιμέναμε. Πολύ σκληρό παιχνίδι με ενέργεια. Ήταν πολύ καλό που πήραμε ένα τόσο σκληρό παιχνίδι.

Θα είναι σπουδαίο παιχνίδι. Ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλή ομάδα. Θα παλέψουμε σκληρά σε αυτό το παιχνίδι.

Εγώ ανησυχώ περισσότερο για το παιχνίδι παρά για τα άτομα που είναι στην αντίπαλη ομάδα.

Είναι στο χέρι κάθε παίκτη να βγει μπροστά. Ξέρουμε πόσο σημαντικός είναι κάθε παίκτης, οπότε πρέπει να βγούμε μπροστά. Ανυπομονώ για το παιχνίδι αυτό.

Θα είναι δύσκολη η ατμόσφαιρα, αλλά δεν θέλουμε να την αφήσουμε να μας επηρεάσει, θα βγούμε στο παρκέ για το καλύτερο δυνατό»

