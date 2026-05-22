Χεζόνια: «Τα συγχαρητήρια πάνε στον κόουτς Σκαριόλο, όταν ήρθε στην ομάδα δεν ξέραμε τι να κάνουμε»

Σε δηλώσεις του μετά τη νίκη της Ρεάλ επί της Βαλένθια, ο μεγάλος πρωταγωνιστής του παιχνιδιού, Μάριο Χεζόνια στάθηκε στην επίδραση του κόουτς Σκαριόλο στο παιχνίδι των «Μερένγχες», καθώς και στην απώλεια του Ουσμάν Γκαρούμπα που αποχώρησε τραυματίας από τον ημιτελικό.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κροάτη:

«Είχαμε τον καλό επιθετικό μας ρυθμό. Είναι οι μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Σήμερα χάσαμε ακόμα έναν παίκτη (σ.σ. Γκαρούμπα), κάτι που ήταν σοκαριστικό. Αλλά όλοι οι παίκτες μπορούν να προσφέρουν».

Για την απόδοση της Ρεάλ και τα επιθετικά ριμπάουντ: «Τα συγχαρητήρια πάνω στον κόουτς Σκαριόλο. Οταν ήρθε στην ομάδα δεν ξέραμε τι να κάνουμε και κοιτούσαμε ο ένας τον άλλον. Πλέον όλα έχουν αλλάξει».