Πιάνει τον Κώστα Σλούκα σε συμμετοχές σε Final Four ο αέναος Σέρχι Γιούλ
Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε της Βαλένθια και πήρε την πρόκριση στον τελικό του Final Four της Αθήνας. Έτσι, ο Σέρχιο Γιούλ θα έχει την ευκαιρία να πιάσει τον Κώστα Σλούκα σε συνολικές συμμετοχές σε Final Four.
Η Βασίλισσα θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό (24/5, 21:00), σε ενα remake του τελικού του Κάουνας προ τριών ετών.
Εφόσον ο Σέρχιο Γιουλ πατήσει παρκέ, θα πιάσει τον Κώστα Σλούκα στην δεύτερη θέση όλων των εποχών σε συμμετοχές στο Final Four.
Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR, μετρά 22 συμμετοχές, ενώ ο Σέρχιο Γιουλ 21, και την Κυριακή στον μεγάλο τελικό θα έχει την ευκαιρία να τς κάνει 22.
Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Βίκτορ Χριάπα, με 23 συμμετοχές σε 12 Final Four με τη φανέλα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας.