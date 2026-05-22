Πιάνει τον Κώστα Σλούκα σε συμμετοχές σε Final Four ο αέναος Σέρχι Γιούλ

Η Ρεάλ Μαδρίτης προκρίθηκε στον τελικό του Final Four και ο Σέρχιο Γιουλ θα πιάσει τον Κώστα Σλούκα στην δεύτερη θέση όλων των εποχών σε συμμετοχές στο Final Four.

Η Βασίλισσα θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό (24/5, 21:00), σε ενα remake του τελικού του Κάουνας προ τριών ετών.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR, μετρά 22 συμμετοχές, ενώ ο Σέρχιο Γιουλ 21, και την Κυριακή στον μεγάλο τελικό θα έχει την ευκαιρία να τς κάνει 22.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Βίκτορ Χριάπα, με 23 συμμετοχές σε 12 Final Four με τη φανέλα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας.