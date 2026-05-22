· Ρεάλ Μαδρίτης

Πιάνει τον Κώστα Σλούκα σε συμμετοχές σε Final Four ο αέναος Σέρχι Γιούλ

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε της Βαλένθια και πήρε την πρόκριση στον τελικό του Final Four της Αθήνας. Έτσι, ο Σέρχιο Γιούλ θα έχει την ευκαιρία να πιάσει τον Κώστα Σλούκα σε συνολικές συμμετοχές σε Final Four.

Πιάνει τον Κώστα Σλούκα σε συμμετοχές σε Final Four ο αέναος Σέρχι Γιούλ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ρεάλ Μαδρίτης προκρίθηκε στον τελικό του Final Four και ο Σέρχιο Γιουλ θα πιάσει τον Κώστα Σλούκα στην δεύτερη θέση όλων των εποχών σε συμμετοχές στο Final Four.

Η Βασίλισσα θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό (24/5, 21:00), σε ενα remake του τελικού του Κάουνας προ τριών ετών.

Εφόσον ο Σέρχιο Γιουλ πατήσει παρκέ, θα πιάσει τον Κώστα Σλούκα στην δεύτερη θέση όλων των εποχών σε συμμετοχές στο Final Four.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR, μετρά 22 συμμετοχές, ενώ ο Σέρχιο Γιουλ 21, και την Κυριακή στον μεγάλο τελικό θα έχει την ευκαιρία να τς κάνει 22.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Βίκτορ Χριάπα, με 23 συμμετοχές σε 12 Final Four με τη φανέλα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

COMMENTS
LATEST NEWS
00:25 EUROLEAGUE

Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης: Τα highlights της αναμέτρησης

00:23 EUROLEAGUE

Euroleague Final Four 2026, Μαρτίνεθ: «Χάνουμε την ταυτότητά μας με την Ρεάλ»

00:20 EUROLEAGUE

Τα highlights της μεγάλης πρόκρισης του Ολυμπιακού στον τελικό του Final Four της Αθήνας

23:59 EUROLEAGUE

Ευχαρίστησε τον κόσμο της η Βαλένθια: «Ένα συναρπαστικό ταξίδι τελειώνει σήμερα»

23:50 EUROLEAGUE

Πιάνει τον Κώστα Σλούκα σε συμμετοχές σε Final Four ο αέναος Σέρχι Γιούλ

23:50 EUROLEAGUE

Euroleague Final Four 2026: Οριστικά εκτός τελικού ο Γκαρούμπα - Οι ατάκες Σκαριόλο

23:36 EUROLEAGUE

Λάιλς: «Θα παλέψουμε σκληρά κόντρα στον Ολυμπιακό, στο χέρι κάθε παίκτη να βγει μπροστά»

23:28 EUROLEAGUE

Σκαριόλο: «Κάναμε ένα καλό παιχνίδι και ελέγξαμε το ρυθμό, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Γκαρούμπα»

23:16 EUROLEAGUE

Χεζόνια: «Τα συγχαρητήρια πάνε στον κόουτς Σκαριόλο, όταν ήρθε στην ομάδα δεν ξέραμε τι να κάνουμε»

23:14 EUROLEAGUE

Euroleague Final Four 2026: Απίστευτη κατάρα για τη Ρεάλ, πρόβλημα και ο Φελίζ

23:10 EUROLEAGUE

LIVE το EUROLEAGUE BRING IT ON παρέα με το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

23:01 EUROLEAGUE

EuroLeague Final Four 2026: Η ημέρα και η ώρα του τελικού Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας