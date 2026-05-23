Euroleague Final Four 2026, Μαρτίνεθ: «Χάνουμε την ταυτότητά μας με την Ρεάλ»

Μετά την ήττα και τον αποκλεισμό της Βαλένθια από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο τεχνικός των «νυχτερίδων» αναφέρθηκε στα στοιχεία που έκριναν την αναμέτρηση, υπογραμμίζοντας πως η ομάδα του δεν κατάφερε να διατηρήσει την αγωνιστική της ταυτότητα απέναντι στη «Βασίλισσα».

Ο Ισπανός προπονητής στάθηκε ιδιαίτερα στο κομμάτι των ριμπάουντ, τονίζοντας πως έδωσαν στη Ρεάλ εύκολους πόντους και επιπλέον κατοχές.

«Δεν παίξαμε όσο καλά θα θέλαμε, κυρίως επειδή η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Αυτό που έκανε τη διαφορά ήταν το αμυντικό ριμπάουντ. Τους επέτρεψε να βρουν εύκολα καλάθια και second-chance ευκαιρίες», ανέφερε αρχικά.

Συνεχίζοντας, εξήγησε πως τα επιθετικά ριμπάουντ της Ρεάλ επηρέασαν άμεσα τον ρυθμό της Βαλένθια.

«Αυτό που έριξε τον ρυθμό του αγώνα ήταν τα επιθετικά ριμπάουντ της Ρεάλ. Πέρα από το ότι τους έδωσε πόντους, μας έβγαλε εκτός ρυθμού. Προσπαθήσαμε να τρέξουμε στο γήπεδο, το κάναμε καλύτερα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά η ασυνέπεια στα ριμπάουντ μάς επηρέασε σημαντικά».

Ο προπονητής της Βαλένθια στάθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει διαχρονικά η ομάδα του απέναντι στη Ρεάλ.

«Δυσκολευόμαστε να παίξουμε καλά απέναντι στη Ρεάλ. Τους κερδίσαμε στα πρώτα παιχνίδια, όμως μας βγάζουν από τον ρυθμό μας. Οι βασικοί μας παίκτες νιώθουν πίεση από την άμυνά τους και έτσι χάνουμε την ταυτότητά μας. Δεν φταίμε μόνο εμείς, τα εύσημα ανήκουν και στον αντίπαλο», σημείωσε.

Αναφερόμενος στη συνολική ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας του, παραδέχθηκε πως η απογοήτευση είναι έντονη, αλλά τόνισε ότι η εικόνα της Βαλένθια στη διοργάνωση ήταν θετική.

«Είναι δύσκολο να είμαστε αισιόδοξοι αυτή τη στιγμή. Θα θέλαμε να είχαμε κερδίσει ή τουλάχιστον να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί. Παρ’ όλα αυτά, κάναμε καλή πορεία στην Ευρώπη και μείναμε στη διοργάνωση σχεδόν μέχρι το τέλος. Μετά από μερικές μέρες θα μπορέσουμε να το δούμε πιο θετικά».

Παράλληλα, σχολίασε τόσο την αγωνιστική προσέγγιση της Ρεάλ όσο και την απουσία του Βάλτερ Ταβάρες.

«Η Ρεάλ έπαιξε πολύ καλά. Η αρχή του αγώνα δεν ήταν καθοριστική, γιατί επιστρέψαμε στο παιχνίδι, αλλά επηρέασε την ψυχολογία μας. Η άμυνά μας βασίστηκε περισσότερο στην αναμονή ενός λάθους παρά στη σωστή δουλειά», ανέφερε, ενώ για τον Ταβάρες πρόσθεσε:

«Δεν θα πω ότι θα κερδίζαμε αν έπαιζε. Είναι σπουδαίος παίκτης, αλλά η Ρεάλ έχει την ικανότητα να μετατρέπει σημαντικές απουσίες σε πλεονέκτημα. Η απουσία του τους έδωσε περισσότερους χώρους και περισσότερες ευκαιρίες για ατομικές προσπάθειες από τους περιφερειακούς».

Κλείνοντας, στάθηκε στις τακτικές δυσκολίες που δημιούργησε η Ρεάλ και έστειλε μήνυμα συνέχειας ενόψει της επόμενης ημέρας.

«Η Ρεάλ μπορεί να παίξει εξαιρετικά με διαφορετικά στυλ και αυτό μας δυσκόλεψε. Αντιμετωπίσαμε πρόβλημα στο low-post απέναντι στους τρεις ψηλούς τους. Παλέψαμε σκληρά και οι παίκτες έδωσαν τα πάντα. Τώρα πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά και να προετοιμαστούμε για τα επόμενα παιχνίδια».