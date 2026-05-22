EuroLeague Final Four 2026: Η ημέρα και η ώρα του τελικού

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 79-61 της Φενέρμπαχτσε και έγινε ο πρώτος φιναλίστ του Final Four της Αθήνας. Δείτε την ημέρα και την ώρα του μεγάλου τελικού κόντρα στο νικητή του ζευγαριού Ρεάλ Μαδρίτης - Βαλένθια.

Το χρυσό εισιτήριο για τον τελικό του Final Four του Telekom Center Athens εξασφάλισε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας με 79-61 της Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα τεθούν αντιμέτωποι κόντρα στο νικητή του ζευγαριού του δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια.

Το τζάμπολ του τελικού είναι προγραμματισμένο για τις 21:00 το βράδυ της Κυριακής (24/5).

Το πρόγραμμα του Final Four της EuroLeague

Ημιτελικοί (22/5)

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 79-61

Βαλένθια – Ρεάλ (21:00)

Τελικός (24/5)

Ολυμπιακός – Βαλένθια ή Ρεάλ (21:00)

