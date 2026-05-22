EuroLeague Final Four 2026: Η ημέρα και η ώρα του τελικού

Το χρυσό εισιτήριο για τον τελικό του Final Four του Telekom Center Athens εξασφάλισε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας με 79-61 της Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα τεθούν αντιμέτωποι κόντρα στο νικητή του ζευγαριού του δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια.

Το τζάμπολ του τελικού είναι προγραμματισμένο για τις 21:00 το βράδυ της Κυριακής (24/5).

Το πρόγραμμα του Final Four της EuroLeague

Ημιτελικοί (22/5)

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 79-61

Βαλένθια – Ρεάλ (21:00)

Τελικός (24/5)

Ολυμπιακός – Βαλένθια ή Ρεάλ (21:00)