Παναθηναϊκός: Οριστικά τέλος ο Ράφα Μπενίτεθ απ’ το «τριφύλλι»

Τα διαδικαστικά για το «σπάσιμο» του συμβολαίου του Ράφα Μπενίτεθ με τον Παναθηναϊκό, ολοκληρώθηκαν. Η πλευρά του Ισπανού συμφώνησε για τον τρόπο καταβολής της υπέρογκης αποζημίωσης που θα λάβει και υπέγραψε το τέλος της συνεργασίας με τους «πράσινους».

Με επίσημη ανακοίνωσή του, το «τριφύλλι» έκανε γνωστό το γεγονός που όλοι περίμεναν. Πλέον, μένει να γίνει γνωστός ο νέος προπονητής, με τον Γιάκομπ Νίστρουπ να είναι πολύ κοντά.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή, Ράφα Μπενίτεθ.Ευχαριστούμε τον Ισπανό προπονητή και το επιτελείο του για τον επαγγελματισμό και το ήθος που προσέφεραν στον σύλλογό μας κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στην ομάδα. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον Ράφα Μπενίτεθ στη συνέχεια της επαγγελματικής διαδρομής του».