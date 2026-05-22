Πίτερς: «Ήμασταν αποτελεσματικοί, να κοιμηθούμε καλά και να ξεκουραστούμε ενόψει Κυριακής»

Σε δηλώσεις του μετά την εμφατική νίκη του Ολυμπιακού επί της Φενέρμπαχτσε με 79-61, ο Άλεκ Πίτερς, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 7/7 εντός πεδιάς και 17 πόντους, τόνισε το πόσο αποτελεσματικοί ήταν οι «ερυθρόλευκοι» κόντρα στους Τούρκους, καθώς και την απαραίτητη ξεκούραση που χρειάζεται η ομάδα ενόψει Κυριακής.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Αμερικανός:

«Αυτές είναι πραγματικά ξεχωριστές στιγμές. Ξεκινήσαμε το ματς όπως θέλαμε ακριβώς, ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι.

Ήμασταν αποτελεσματικοί. Όποιος είναι πιο αποτελεσματικός, κερδίζει. Ήταν μια μάχη, μας έβαλαν προβλήματα, γιατί είναι μια καλή ομάδα. Όμως, ήμασταν από πάνω.

Πρέπει να ηρεμήσουμε ενόψει Κυριακής, να κοιμηθούμε καλά, να ξεκουραστούμε».