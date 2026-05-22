Τελικός Νο.10 για τον Ολυμπιακό

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν την νίκη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, στον πρώτο ημιτελικό και έφτασαν στον 10ο τελικός της ιστορίας τους.

Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό της φετινής Euroleague μετά τη νίκη του επί της Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό του Final Four της Αθήνας και την Κυριακή το βράδυ θα δώσει το παρών στον 10ο τελικό της ιστορίας του.

Αναλυτικά οι τελικοί:

1994 Ολυμπιακός – Μπανταλόνα 57-59

1995 Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 61-73

1997 Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 73-58

2010 Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 68-86

2012 Ολυμπιακός – ΤΣΣΚΑ Μόσχας 62-61

2013 Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 100-88

2015 Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 59-78

2017 Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 64-80

2023 Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 78-79

2026 Oλυμπιακός - Βαλένθια ή Ρεάλ

