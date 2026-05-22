Ολυμπιακός: Τα είπαν για τη νέα σεζόν Μαρινάκης-Μεντιλίμπαρ

Ο σχεδιασμός της νέας αγωνιστικής σεζόν, τέθηκε επί τάπητος στον Ολυμπιακό. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης τα είπε με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο ιδιοκτήτης και ο προπονητής της ΠΑΕ, ανέλυσαν τα δεδομένα του ρόστερ.

Οι εξελίξεις θέλουν να «τρέξουν», καθώς οι «ερυθρόλευκοι» έχουν αυτή τη σεζόν τα προκριματικά του Champions League. Εκεί όπου ακόμη δεν γνωρίζουν σε ποια φάση θα μπουν στη διοργάνωση, όμως σε κάθε περίπτωση ο στόχος να φτάσουν στη League Phase είναι μεγάλος.

Αμέσως μετά το ραντεβού για τον σχεδιασμό του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, Μαρινάκης και Μεντιλίμπαρ πήγαν μαζί στο Telekom Center Athens, για τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε. Μαζί τους ήταν και ο αντιπρόεδρος, Κώστας Καραπαπάς.