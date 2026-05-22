Serie A: Προπονητής της χρονιάς ο Κρίστιαν Κίβου

Ο Κρίστιαν Κίβου αναδείχθηκε «προπονητής της χρονιάς» για τη Serie A 2025-26. Το βραβείο, το οποίο απονέμεται από Serie A στον καλύτερο προπονητή του πρωταθλήματος, θα παραδοθεί πριν από την έναρξη του αγώνα Μπολόνια - Ίντερ, ο οποίος είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί το Σάββατο (23/5) στο Renato Dall’Ara.

Ο Ρουμάνος προπονητής οδήγησε την Ίντερ στην κατάκτηση πρωταθλήματος και Κυπέλλου, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετική σεζόν εντός των συνόρων για τους «νερατζούρι».