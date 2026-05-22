· Ίντερ

Serie A: Προπονητής της χρονιάς ο Κρίστιαν Κίβου

Όπως αναμενόταν ο Ρουμάνος τεχνικός της Ίντερ αναδείχθηκε ο καλύτερος στην Ιταλία για τη σεζόν 2025-26. 

Serie A: Προπονητής της χρονιάς ο Κρίστιαν Κίβου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Κρίστιαν Κίβου αναδείχθηκε «προπονητής της χρονιάς» για τη Serie A 2025-26. Το βραβείο, το οποίο απονέμεται από Serie A στον καλύτερο προπονητή του πρωταθλήματος, θα παραδοθεί πριν από την έναρξη του αγώνα Μπολόνια - Ίντερ, ο οποίος είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί το Σάββατο (23/5) στο Renato Dall’Ara.

Ο Ρουμάνος προπονητής οδήγησε την Ίντερ στην κατάκτηση πρωταθλήματος και Κυπέλλου, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετική σεζόν εντός των συνόρων για τους «νερατζούρι».

COMMENTS
LATEST NEWS
19:38 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Τα είπαν για τη νέα σεζόν Μαρινάκης-Μεντιλίμπαρ

19:33 SUPER LEAGUE

Εθνική Ρουμανίας: Με Ραζβάν Μαρίν οι κλήσεις του Χάτζι

19:20 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Ένταση μεταξύ «ερυθρόλευκων» και Τούρκων στις κερκίδες

19:08 EUROLEAGUE

Ξέσπασμα Κουτλουάι: «Οι διαιτητές έδωσαν απίστευτο πλεονέκτημα στον Ολυμπιακό»

18:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Serie A: Προπονητής της χρονιάς ο Κρίστιαν Κίβου

18:45 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Η τάπα του Χόρτον Τάκερ στον Γουόρντ (video)

18:36 EUROLEAGUE

Σοβαρές καταγγελίες: Σεκιούριτι άφησαν χιλιάδες οπαδούς του Ολυμπιακού να μπουν χωρίς εισιτήριο

18:27 EUROLEAGUE

Οι «γκρι» έδειξαν τις διαθέσεις τους από το πρώτο δεκάλεπτο

18:25 ΣΠΟΡ

Πόλο Γυναικών: Εύκολη πρόκριση στον τελικό για την Βουλιαγμένη

18:02 EUROLEAGUE

Φαντασμαγορική έναρξη στο στολίδι της Ευρώπης

17:57 SUPER LEAGUE

Κοτσόλης για μεταγραφές: «Λίγο υπομονή…»

17:56 EUROLEAGUE

Final Four: Βράζουν στη Φενέρ με την EuroLeague - «Έξω υπάρχουν χιλιάδες δικοί μας οπαδοί»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας