Κοτσόλης για μεταγραφές: «Λίγο υπομονή…»

Ο διευθυντής ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ και μίλησε για την εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώνει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο τη Δευτέρα 25/5.

Κάποια στιγμή ρωτήθηκε για τις μεταγραφές, αλλά αρκέστηκε να ζητήσει υπομονή από τον κόσμο του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Αρχικά, αξίζουν συγχαρητήρια και στους τρεις φορείς, το “Όλοι Μαζί Μπορούμε”, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και φυσικά στον Παναθηναϊκό μας, για τη διοργάνωση αυτής της δράσης.

Θεωρώ ότι κάθε εθελοντική δράση είναι αξιέπαινη, ειδικά όταν αφορά την αιμοδοσία, όπου μπορούμε όλοι μας, αφιερώνοντας λίγο χρόνο από την καθημερινότητά μας, να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας.

Με τη σειρά μου, θέλω κι εγώ να καλέσω τον κόσμο να ανταποκριθεί. Θα είμαστε κι εμείς από την ΠΑΕ, όσο περισσότεροι μπορούμε, στη Λεωφόρο, ώστε να συμβάλουμε κι εμείς σε αυτή τη σημαντική προσπάθεια».

Για τα μεταγραφικά: «Λίγο υπομονή…».