· Παναθηναϊκός

Κοτσόλης για μεταγραφές: «Λίγο υπομονή…»

Ο αθλητικός διευθυντής της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ρωτήθηκε για τις μεταγραφές των «πράσινων» και απάντησε λακωνικά. 

Κοτσόλης για μεταγραφές: «Λίγο υπομονή…»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Στέφανος Κοτσόλης φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ, όπου και μίλησε για την εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώνει

Ο διευθυντής ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ και μίλησε για την εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώνει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο τη Δευτέρα 25/5.

Κάποια στιγμή ρωτήθηκε για τις μεταγραφές, αλλά αρκέστηκε να ζητήσει υπομονή από τον κόσμο του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Αρχικά, αξίζουν συγχαρητήρια και στους τρεις φορείς, το “Όλοι Μαζί Μπορούμε”, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και φυσικά στον Παναθηναϊκό μας, για τη διοργάνωση αυτής της δράσης.

Θεωρώ ότι κάθε εθελοντική δράση είναι αξιέπαινη, ειδικά όταν αφορά την αιμοδοσία, όπου μπορούμε όλοι μας, αφιερώνοντας λίγο χρόνο από την καθημερινότητά μας, να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας.

Με τη σειρά μου, θέλω κι εγώ να καλέσω τον κόσμο να ανταποκριθεί. Θα είμαστε κι εμείς από την ΠΑΕ, όσο περισσότεροι μπορούμε, στη Λεωφόρο, ώστε να συμβάλουμε κι εμείς σε αυτή τη σημαντική προσπάθεια».

Για τα μεταγραφικά: «Λίγο υπομονή…».

COMMENTS
LATEST NEWS
18:02 EUROLEAGUE

Φαντασμαγορική έναρξη στο στολίδι της Ευρώπης

17:57 SUPER LEAGUE

Κοτσόλης για μεταγραφές: «Λίγο υπομονή…»

17:56 EUROLEAGUE

Final Four: Βράζουν στη Φενέρ με την EuroLeague - «Έξω υπάρχουν χιλιάδες δικοί μας οπαδοί»

17:45 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Παρών για το Final Four ο Βασίλης Παρθενόπουλος

17:38 EUROLEAGUE

Μαζί οπαδοί του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε

17:38 EUROLEAGUE

EuroLeague Final Four 2026: Στο «T-Center» ο Νίκος Γκάλης

17:30 EUROLEAGUE

Live: Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε

17:27 EUROLEAGUE

Final Four 2026: Αποδοκιμασίες και αντικείμενα προς Σενγκούν και MK από οπαδούς του Ολυμπιακού

17:24 EUROLEAGUE

Αυτή είναι η δωδεκάδα της Φενέρ

17:05 EUROLEAGUE

Μπογκντάνοβιτς: «Η καρδιά μου θα είναι εκεί, καλή τύχη Φενέρ»

16:59 STORIES

Πόση μπάλα ξέρουν οι φίλαθλοι στην Ελλάδα; - H απόλυτη προθέρμανση πριν το Παγκόσμιο (vid)

16:50 EUROLEAGUE

Σέρβικα ΜΜΕ: «Τελειώνει από τον Ερυθρό Αστέρα ο Σάσα Ομπράντοβιτς»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας