Παναθηναϊκός AKTOR: Παρών για το Final Four ο Βασίλης Παρθενόπουλος

Στο κλειστό του «T-Center» βρίσκεται ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Βασίλης Παρθενόπουλος για τις ανάγκες του Final Four, έχοντας την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά τους αγώνες.

Το πρόγραμμα των ημιτελικών εκκινεί με την αναμέτρηση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε στις 18:00 ενώ στις 21:00 τη σκυτάλη θα πάρουν Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης στον ισπανικό εμφύλιο.