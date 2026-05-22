Final Four 2026: Αποδοκιμασίες και αντικείμενα προς Σενγκούν και MK από οπαδούς του Ολυμπιακού

Άρχισαν τα παρατράγουδα από τους οπαδούς του Ολυμπιακού στο Telekom Center Athens.

Ο Αλπερέν Σενγκούν, ήταν καλεσμένος της EuroLeague για το pre-game της διοργάνωσης, πριν από την έναρξη του Final Four 2026.

Ο Τούρκος, με την είσοδό του στο glass floor του T-Center έγινε δέκτης έντονων αποδοκιμασιών. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού, μάλιστα εκτόξευσαν αντικείμενα και νερά προς τον αστέρα του NBA, o οποίος τους κοιτούσε απορρημένους, δείχνοντας εκνευρισμένος με αυτή την αντιμέτωπιση.

Μάλιστα, ακούστηκαν και υβριστικά συνθήματα για τη χώρα του, την Τουρκία, κάτι που έδειχνε ακόμα περισσότερο να τον εκνευρίζει.

Την ίδια ώρα, ο πασίγνωστος influencer, «MK», βρέθηκε στο glass floor του ΟΑΚΑ, φορώντας πράσινη μπλούζα, (είναι γνωστός οπαδός του Παναθηναϊκού) με αποτέλεσμα να δεχθεί και αυτός αντικείμενα προς το μέρος του.

