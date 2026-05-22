Final Four: Βράζουν στη Φενέρ με την EuroLeague - «Έξω υπάρχουν χιλιάδες δικοί μας οπαδοί»

Πολλά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν φίλαθλοι της Φενέρμπαχτσε με τα εισιτήρια των ημιτελικών, με τον αντιπρόεδρο της ομάδας να είναι έξαλλος με τους ανθρώπους της EuroLeague.

«Δυστυχώς η πιο ντροπιαστική διοργάνωση Final Four που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Ήρθαμε την Τετάρτη. Επικοινωνούμε μέρες ολόκληρες με τις αρχές για τα εισιτήρια, αλλά δεν παίρνουμε καμία απάντηση.

Ακόμα και στην οικογενειακή κερκίδα μας υπάρχουν οπαδοί του Ολυμπιακού. Έξω υπάρχουν χιλιάδες δικοί μας οπαδοί. Έχουν χάσει τον έλεγχο. Δεν προχωράνε ούτε βήμα. Σιγά-σιγά, έστω και αργά, καταφέρνουμε να βάζουμε μέσα τους οπαδούς μας», ανέφερε ο Τσεμ Τσιρίτσι.