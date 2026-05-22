Οι «γκρι» έδειξαν τις διαθέσεις τους από το πρώτο δεκάλεπτο

Ο Ολυμπιακός μπορεί να ξεκίνησε με 10-0 σερί, αλλά οι Ράντοβιτς, Περούγκα και Νέντοβιτς ξεκίνησαν με 6-0 φάουλ υπέρ των «ερυθρόλευκων», φορτώνοντας Μπόλντγουιν και Μπιρτς.

Το πρώτο δεκάλεπτο και μόνο ήταν αρκετό για να καταλάβει κανείς τις διαθέσεις των τριών διαιτητών. Σε ένα ματς που ξεκίνησε πάρα πολύ νευρικά, στο πρώτο δίλεπτο, για τις δύο ομάδες, Ράντοβιτς, Περούκα και Νέντοβιτς έκαναν ότι μπορούσαν για να «σπρώξουν» τον Ολυμπιακό.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν ο Ολυμπιακός να μη χρεώνεται με φάουλ ούτε με… αίτηση, τους «ερυθρόλευκους» να «τρέξουν» σερί 10-0 και τους διαιτητές 6-0. Το σερί των διαιτητών είχε να κάνει με τα φάουλ (τέσσερα εκ των οποίων επιθετικά), όπου ο Ολυμπιακός δεν χρεωνόταν με τίποτα, τη στιγμή που οι Τούρκοι είχαν έξι μετά το πρώτο μισό με τους Μπόλντγουιν και Μπιρτς να έχουν φορτωθεί από δύο και να είναι στον πάγκο.

