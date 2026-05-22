Φαντασμαγορική έναρξη στο στολίδι της Ευρώπης

Λίγο πριν το τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού του Final-4 της Euroleague, μεταξύ Ολυμπιακού και Φενέρμπαχτσε, το Telekom Center άνοιξε τις… πύλες του εντυπωσιάζοντας ολόκληρη την Ευρώπη, υπό τους ήχους της μουσικής του DJ Vegas.

Ένα άκρως εντυπωσιακό σκηνικό στήθηκε στο Telekom Center Athens λίγο πριν από το τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού του Final-4 της Euroleague, μεταξύ Ολυμπιακού και Φενέρμπαχτσε.

Ένα μοναδικό σκηνικό που μπορεί να στηθεί μόνο σε ένα τέτοιο γήπεδο, που πληροί όλες τις υπερσύγχρονες προϋποθέσεις. Το glass floor δημιούργησε μια απίθανη ατμόσφαιρα και υπό τις μουσικές επιλογές του DJ Dimitri Vegas η εικόνα που «ταξίδεψε» όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο σε όλη την Ευρώπη, αλλά σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, έκανε υπερήφανη όλη την Ελλάδα.

Τη στιγμή που δυστυχώς οι οπαδοί του Ολυμπιακού αμαύρωναν την γιορτή του μπάσκετ με τα αντικείμενα που πέταξαν στον Αλπερέν Σενγκούν, τα υβριστικά προς τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, αλλά ακόμα και προς τον γιο του Εργκίν Αταμάν, Σαρπ, ολόκληρος ο φίλαθλος κόσμος αποθέωνε τη χώρα μας που έχει την τύχη και την ευλογία να διαθέτει το κορυφαίο γήπεδο της Ευρώπης.

