EuroLeague Final Four 2026: Στο «T-Center» ο Νίκος Γκάλης

Στο κλειστό του ΟΑΚΑ βρέθηκε ο Νίκος Γκάλης, καθώς είναι ανάμεσα στα πολλά αναγνωρίσιμα πρόσωπα που θα παρακολουθήσουν από κοντά τις μάχες του Final Four της Αθήνας.

Το «Telekom Center» είναι το κέντρο του Ευρωπαϊκού μπάσκετ με δημοσιότητες από τον χώρο του μπάσκετ και όχι μόνο να δηλώνουν το παρών. Ήδη εκεί βρίσκονται οι Πρίντεζης, Διαμαντίδης, Σενγκούν και Σχορτσανίτης.