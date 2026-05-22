Μπογκντάνοβιτς: «Η καρδιά μου θα είναι εκεί, καλή τύχη Φενέρ»
Το δικό του μήνυμα έστειλε ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς ενόψει του ημιτελικού του Final Four ανάμεσα στην πρώην ομάδα του, τη Φενέρμπαχτσε και τον Ολυμπιακό.
Στη μάχη του Final Four ρίχνεται η Φενέρμπαχτσε, με την τουρική ομάδα να αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό, ανοίγοντας το πρόγραμμα των ημιτελικών του Final Four στην Αθήνα.
Ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης, ο πρώην αστέρας της Φενέρ, Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς έστειλε το δικό του μήνυμα, δίνοντας τις δικές του ευχές στην ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους.
Αναλυτικά το μήνυμα:
«Δυστυχώς, δεν μπορούσα να βρεθώ στο Final Four της Αθήνας αυτή τη χρονιά, αλλά η καρδιά μου θα είναι εκεί. Καλή τύχη Φενέρ».