Μπογκντάνοβιτς: «Η καρδιά μου θα είναι εκεί, καλή τύχη Φενέρ»

Στη μάχη του Final Four ρίχνεται η Φενέρμπαχτσε, με την τουρική ομάδα να αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό, ανοίγοντας το πρόγραμμα των ημιτελικών του Final Four στην Αθήνα.

Ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης, ο πρώην αστέρας της Φενέρ, Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς έστειλε το δικό του μήνυμα, δίνοντας τις δικές του ευχές στην ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους.

Αναλυτικά το μήνυμα:

«Δυστυχώς, δεν μπορούσα να βρεθώ στο Final Four της Αθήνας αυτή τη χρονιά, αλλά η καρδιά μου θα είναι εκεί. Καλή τύχη Φενέρ».