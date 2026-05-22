Diamond League: Τεντόγλου και Τζένγκο στην Κίνα

Μίλτος Τεντόγλου και Ελίνα Τζένγκο θα αγωνιστούν στο Diamond League της Σιαμέν στην Κίνα, το Σάββατο (23/5). 

Με δύο ελληνικές συμμετοχές διεξάγεται την Παρασκευή (23/5) στην Σιαμέν της Κίνας, ο δεύτερος φετινός αγώνας της σειράς Diamond League. Ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος και η Ελίνα Τζένγκο στον ακοντισμό θα ξεκινήσουν την προσπάθειά τους στον... μακρύ δρόμο για το διαμάντι, το οποίο αμφότεροι έχουν κατακτήσει στο παρελθόν (το 2022 και το 2025 αντίστοιχα). Ο Τεντόγλου, που άνοιξε τη θερινή σεζόν την περασμένη εβδομάδα, στα Βεργώτεια στη Κεφαλονιά, με άλμα στα 8,21μ., θα έχει να αντιμετωπίσει τον Ιταλό Ματία Φουρλάνι, με φετινό και ατομικό ρεκόρ στα 8,43μ., αλλά και τους Τζαμαϊκανούς Γουέιν Πίνοκ (8,54μ.) και Τάτζεϊ Γκέιλ.

Στον ακοντισμό γυναικών, η Τζένγκο καλείται να αντιμετωπίσει μια επίσης πολύ δυνατή σύνθεση. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αγωνίστηκε την περασμένη εβδομάδα στο Τόκιο και από εκεί ταξίδεψε απευθείας στην Κίνα. Η Γιαπωνέζα Χαρούκα Κιταγκούτσι, παγκόσμια πρωταθλήτρια, έχει ατομικό 67,38μ., ενώ ιδιαίτερα επικίνδυνες θεωρούνται ακόμη η Σέρβα Αντριάνα Βίλαγκος (67,22μ. ατομικό) και η Πολωνή Μαρία Αντρεϊτσικ με 71,40μ. ατομικό ρεκόρ. Η Τζένγκο, με φετινό 58,37μ., θα αναζητήσει τις πρώτες βολές πάνω από τα 60 μέτρα.

