Ο Παναθηναϊκός είπε «αντίο» σε 11 αθλητές και αθλήτριες στο βόλεϊ

Ανακοίνωση με την οποία αποχαιρέτησε από το τμήμα βόλεϊ 11 αθλητές και αθλήτριες εξέδωσε ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός.

Από την πρωταθλήτρια ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου αποχωρούν οι Γρηγόρης Κοντοστάθης, Φίλιπ Σαβόφσκι και Σπύρος Μπακοδήμος, ενώ από αυτή του Αλεσάντρο Κιαπίνι, φεύγουν οι Μαρτίνα Σάμανταν, Χάλι Μπένετ, Ειρήνη Χατζηευαστρατιάδου, Μανωλίνα Κωνσταντίνου, Εύα Τάνη, Άντζελα Παπά, Αφροδίτη Γιώτα και Όλγα Στράντζαλη.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας του με αθλητές και αθλήτριες από διαφορετικά αθλήματα.

