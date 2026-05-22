Το βίντεο-announcement της Αγγλίας για το Μουντιάλ είναι τόσο κιτς που φαίνεται αριστούργημα

Η Αγγλία δεν ανακοινώνει ποτέ απλώς αποστολή για Μουντιάλ, κάνει πάντα ένα performance art. Γιατί οι Βρετανοί μπορεί να μην έχουν σηκώσει δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο από το 1966, αλλά όταν πρόκειται για δραματική ποδοσφαιρική παρουσίαση, παίζουν χωρίς αντίπαλο. Το νέο βίντεο για την τελική 23άδα των «Τριών Λιονταριών» είναι ακριβώς αυτό που περιμένεις από μια χώρα που ζει εδώ και σχεδόν 60 χρόνια μέσα στο eternal trailer του «It’s Coming Home».

Kάπου ανάμεσα σε εθνική υπερηφάνεια, Beatles, υπερβολική αυτοπεποίθηση και ποδοσφαιρικό αυτοσαρκασμό, η αγγλική ομοσπονδία κατάφερε ξανά να παραδώσει ένα World Cup announcement video τόσο κιτς, που σχεδόν αξίζει βραβείο BAFTA ή και… BAFT-ομουρο.

Και πραγματικά, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση. Το μόνο που χρειάζεται είναι να πατήσεις play.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα καταλαβαίνεις ότι βλέπεις κάτι τρομακτικά… αγγλικό. Ένα montage που παλεύει ταυτόχρονα να είναι cinematic, συγκινητικό, cool και ποδοσφαιρικά επικό, αλλά στο τέλος καταλήγει να θυμίζει διαφήμιση pub που γυρίστηκε από άνθρωπο που πίνει warm beer και πιστεύει ότι ο… Μπέλιγχαμ είναι θρησκεία.

Υπάρχει κάτι που το σώζει

Τουλάχιστον υπάρχει το “Come Together” των Beatles για soundtrack, οπότε κάπως σώζεται η κατάσταση. Γιατί αν υπάρχει κάτι που μπορεί να ντύσει σωστά μια εθνική ομάδα που μονίμως ξεκινά ως φαβορί και τελειώνει ως meme, αυτό είναι οι Beatles. Αν μη τι άλλο, το βίντεο δεν είναι χειρότερο από εκείνο το διαβόητο announcement του 2018, το οποίο είχε χαρακτηριστεί μεγαλύτερο ναυάγιο κι από τον Τιτανικό. Και εδώ που τα λέμε, για αγγλικό project, αυτό από μόνο του θεωρείται πρόοδος.

Για φαντάσου να πέσουμε έξω

Αν η Αγγλία δεν είχε χτίσει ολόκληρη τη σύγχρονη ποδοσφαιρική της ταυτότητα πάνω στην έννοια της απογοήτευσης, ίσως να αντιμετωπίζαμε αλλιώς όλη αυτή τη φαντεζί προσέγγιση. Σε περίπτωση που οι προκάτοχοι του Μπέλιγχαμ και του Χάρι Κέιν είχαν φέρει κάποιο τρόπαιο στο Νησί, πιθανότατα το συγκεκριμένο videoclip να φαινόταν πολύ “cool”. Αλλά όταν κουβαλάς δεκαετίες collective trauma, κάθε υπερπαραγωγή μοιάζει λίγο σαν Netflix trailer που ξέρεις ήδη ότι θα έχει κακό τέλος.

Ήταν, μάλλον, κάτι ανάλογο με τις δηλώσεις του προπονητή της ομάδας, Τόμας Τούχελ. «Λατρεύω τις σκληρές αποφάσεις», δήλωσε ο Γερμανός τεχνικός, αναφερόμενος φυσικά στους παίκτες που άφησε εκτός αποστολής. Γιατί χρειάζεται θάρρος να κόψεις ονόματα όπως ο Κόουλ Πάλμερ, ο Φιλ Φόντεν και ο Αλεξάντερ-Άρνολντ. Χρειάζεται όμως ακόμα μεγαλύτερο θάρρος να εγκρίνεις αυτό το videoclip και να πεις “ναι παιδιά, αυτό είναι, ανεβάστε το”.

Βέβαια, υπάρχει πάντα το σενάριο που τρομάζει όλον τον υπόλοιπο ποδοσφαιρικό πλανήτη που δεν είναι άλλο από το να το πάρει τελικά η Αγγλία. Να πετύχει αυτό που κυνηγά εδώ και έξι δεκαετίες και τότε όλος αυτός ο αυτοσαρκασμός θα εξαφανιστεί μέσα σε ένα βράδυ.

Το “It’s Coming Home” δεν θα είναι πια αστείο internet slogan, αλλά προφητεία που επιτέλους εκπληρώθηκε. Και τότε, μόνο τότε, το “Come Together” μπορεί να αποδειχθεί η πιο σωστή μουσική επιλογή που έκαναν ποτέ.