Μάικ Μπατίστ στο Onsports: «Ο Παναθηναϊκός μπορεί να απέτυχε φέτος, αλλά θα επανέλθουμε»

Αυτό το διάστημα η Αθήνα αποτελεί την μπασκετική πρωτεύουσα όλη της Ευρώπης. Φίλοι του αθλήματος από τη Γηραιά Ήπειρο και όχι μόνο βρίσκονται στη χώρα μας, βρίσκονται στην πρωτεύουσα για να παρακολουθήσουν από κοντά τις μεγάλες αναμετρήσεις του Final-4 στο υπερσύχρονο και πανέμορφο Telekom Center Athens.

Ανάμεσά τους και παλιοί γνώριμοι. Μπασκετικοί «μύθοι» του παρελθόντος που έγραψαν το όνομά τους με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμούς. Ένας από αυτούς ο Μάικ Μπατίστ. Ο Αμερικανός σέντερ που συνέδεσε το όνομά του με τις τεράστιες επιτυχίες του «τριφυλλιού» βρίσκεται στη χώρα μας και με την ευκαιρία μίλησε στο Onsports και στο PLAY ON, με τη Μαρία – Λουίζα Βούρου, δείχνοντας αρκετά συναισθηματικός για την επιστροφή του και αποδεικνύοντας πως θα είναι για πάντα Παναθηναϊκός.

«Είναι πάντα πολύ ωραία όταν είμαι «σπίτι». Ξέρετε, είναι ένα γρήγορο pit stop. Δε θέλω να μείνω πολύ γιατί μετά τα πράγματα γίνονται συναισθηματικά και νοσταλγικά, οπότε αυτό που θα κάνω είναι να ένα γρήγορο pit stop και μετά θα επιστρέψω στην πραγματικότητα» είπε ο πρώην Αμερικανός σέντερ και έκανε το δικό του σχόλιο για την απουσία του «τριφυλλιού» από το Final-4.

«Είναι λίγο απογοητευτικό, αλλά ξέρετε ο Παναθηναϊκός είχε αποτύχει στο παρελθόν και θα επανέλθουμε, θα επιστρέψουμε στις επιτυχίες. Θα υποφέρουμε τώρα, αλλά του χρόνου θα είναι μια νέα χρονιά».

Όσο για το ποιος θα ήταν ο αγαπημένος του παίκτης από το φετινό Final-4 για να κάνει το αγαπημένο του πικε νετ ρολ: «Αυτό είναι δύσκολο. Αν ήθελα να κάνω ένα πικ εντ ρολ με κάποιον από τους παίκτες του Final-4 θα έλεγα τον Χόρτον – Τάκερ από τη Φενέρμπαχτσε και τον Καμπάτσο από τη Ρεάλ. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες με τους οποίους θα έπαιζα ένα πικ εντ ρολ για να πάρω μια alley oop pass αλλά και πάλι αυτά είναι διακαείς πόθοι».

Στη συνέχεια δε δίστασε να κάνει τη δική του πρόβλεψη για τον νικητή της διοργάνωσης, λέγοντας: «Έχω πει σε όλους ότι αυτός που θα κατακτήσει την κούπα θα είναι από τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρ. Θα μείνω σε αυτό και έτσι θα είναι».

Για τον πιο δύσκολο αντίπαλο είπε: «Ο Mr. MVP, ο Σάσα Βεζένκοφ νομίζω είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος ο τρόπος που κινείται, είναι εξαιρετικός. Και από την άλλη πλευρά ο Χόρτον – Τάκερ. Εξαιρετικός. Ο τρόπος που προσαρμόστηκε τόσο γρήγορα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι φοβερό. Εμένα μου πήρε τρία χρόνια. Και ο Ναν επίσης. Προσαρμόστηκαν πολύ γρήγορα και έγιναν επιδραστικοί. Αυτός είναι ο παίκτης μου».