«Σκάει... βόμβα με Βάρντι στον ΠΑΟΚ!»

Ο Τζέιμι Βάρντι βρίσκεται ξανά στο μεταγραφικό προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ, καθώς το μέλλον του στην Κρεμονέζε παραμένει αβέβαιο ενόψει της νέας σεζόν.

Ο έμπειρος Άγγλος επιθετικός μετακόμισε στην Ιταλία το καλοκαίρι του 2025 μετά την αποχώρησή του από τη Λέστερ, ωστόσο όλα δείχνουν πως δύσκολα θα παραμείνει στην Κρεμονέζε σε περίπτωση υποβιβασμού της από τη Serie A.

Ο ΠΑΟΚ εξετάζει ξανά την περίπτωση Βάρντι

Το όνομα του Βάρντι δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» είχε συνδεθεί και το καλοκαίρι του 2025 με τον πολύπειρο επιθετικό, όταν αναζητούσε έναν έμπειρο σέντερ φορ για την ενίσχυση της επίθεσής του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Άγγλος φορ εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο να εξετάσει προτάσεις από την Ελλάδα, έχοντας μεταφέρει μέσω του εκπροσώπου του ότι θα άκουγε με ενδιαφέρον πιθανή προσέγγιση από τον ΠΑΟΚ.

Το συμβόλαιο του Βάρντι με την Κρεμονέζε ολοκληρώνεται τον προσεχή Ιούνιο, ωστόσο οι εξελίξεις γύρω από την παραμονή της ομάδας στη Serie A αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά το μέλλον του.

Παράλληλα, ο Άγγλος επιθετικός έχει συνδεθεί μεταγραφικά τόσο με τη Λέστερ, όσο και με τη Σέφιλντ Γουένσντεϊ, καθώς αρκετοί σύλλογοι παρακολουθούν την κατάστασή του.

Η σπουδαία καριέρα του Τζέιμι Βάρντι

Ο Βάρντι αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές ιστορίες επιτυχίας του αγγλικού ποδοσφαίρου, έχοντας γράψει ιστορία με τη Λέστερ και την κατάκτηση της Premier League το 2016.

Με την εθνική Αγγλίας κατέγραψε 26 συμμετοχές και 7 γκολ, ενώ σύμφωνα με το Transfermarkt η τρέχουσα χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται περίπου στο 1 εκατομμύριο ευρώ.

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να εξετάζει επιλογές για την επιθετική του γραμμή και η περίπτωση του Τζέιμι Βάρντι αναμένεται να παρακολουθείται στενά όσο πλησιάζει η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος.