Εξομαλύνεται η κατάσταση με τα εισιτήρια των ημιτελικών

Το πρόβλημα με τα εισιτήρια που δημιουργήθηκε το πρωί φαίνεται πως λύνεται και το πρόγραμμα των αγώνων θα ισχύσει κανονικά.

Εξομαλύνεται η κατάσταση με τα εισιτήρια των ημιτελικών
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το πρόβλημα με την παραλαβή των εισιτηρίων από τους οπαδούς των τεσσάρων ομάδων, που δημιουργήθηκε το πρωί, φαίνεται πως αποκαταστάθηκε και όπως όλα δείχνουν όλα θα κυλήσουν ομαλά μέχρι το τζάμπολ των ημιτελικών.

Μάλιστα, υπήρχαν έντονες διαμαρτυρίες προς τη Euroleague, καθώς πρόκειται για εισιτήρια από τις πλατφόρμες της και είχε εξεταστεί και το σενάριο να καθυστερήσει το τζάμπολ του Ολυμπιακός-Φενέρ, που είναι προγραμματισμένο για τις 18:00.

Ωστόσο, η κατάσταση άρχισε να εξομαλύνεται, καθώς τα mail άρχισαν να αποστέλλονται στους οπαδούς, ενώ υπάρχει μια εναλλακτική λύση για όσους δεν το λάβουν έγκαιρα.

COMMENTS
LATEST NEWS
14:44 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Τι συμβαίνει με Μιχαηλίδη, Μεϊτέ, Μύθου και Κωνσταντέλια

14:26 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Οι ανανεώσεις σε πρώτο πλάνο - Δεν θα καθυστερήσουν οι εξελίξεις

14:07 SUPER LEAGUE

Μέχρι το 2029 στον Παναθηναϊκό ο Ζαρουρί

13:59 SUPER LEAGUE

Κηφισιά: Παρελθόν ο Μπασινάς (pic)

13:41 MVP

Το βίντεο-announcement της Αγγλίας για το Μουντιάλ είναι τόσο κιτς που φαίνεται αριστούργημα

13:29 EUROLEAGUE

Εξομαλύνεται η κατάσταση με τα εισιτήρια των ημιτελικών

13:22 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το χειρότερα κρατημένο μυστικό επιβεβαιώθηκε: Τέλος από τη Μάντσεστερ Σίτι ο Γκουαρδιόλα (vid)

13:18 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημο: Ανανέωσε με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Κάρικ

13:05 SUPER LEAGUE

«Σκάει... βόμβα με Βάρντι στον ΠΑΟΚ!»

13:00 GREEK BASKET LEAGUE

Δόξα Λευκάδας: Ανακοινώθηκε η σύσταση ΚΑΕ από τους Επτανήσιους

12:39 EUROLEAGUE

Μάικ Μπατίστ στο Onsports: «Ο Παναθηναϊκός μπορεί να απέτυχε φέτος, αλλά θα επανέλθουμε»

12:25 SUPER LEAGUE

Ανακοινώθηκε Δ.Σ. για την αναδιάρθρωση από τη Λίγκα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας