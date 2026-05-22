Εξομαλύνεται η κατάσταση με τα εισιτήρια των ημιτελικών

Το πρόβλημα με την παραλαβή των εισιτηρίων από τους οπαδούς των τεσσάρων ομάδων, που δημιουργήθηκε το πρωί, φαίνεται πως αποκαταστάθηκε και όπως όλα δείχνουν όλα θα κυλήσουν ομαλά μέχρι το τζάμπολ των ημιτελικών.

Μάλιστα, υπήρχαν έντονες διαμαρτυρίες προς τη Euroleague, καθώς πρόκειται για εισιτήρια από τις πλατφόρμες της και είχε εξεταστεί και το σενάριο να καθυστερήσει το τζάμπολ του Ολυμπιακός-Φενέρ, που είναι προγραμματισμένο για τις 18:00.

Ωστόσο, η κατάσταση άρχισε να εξομαλύνεται, καθώς τα mail άρχισαν να αποστέλλονται στους οπαδούς, ενώ υπάρχει μια εναλλακτική λύση για όσους δεν το λάβουν έγκαιρα.