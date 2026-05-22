Ανακοινώθηκε Δ.Σ. για την αναδιάρθρωση από τη Λίγκα

Την προσεχή Τετάρτη (27/5) θα συνεδριάσει το Δ.Σ. της Super League, με βασικό θέμα την πιθανή αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 27/5/2026 και ώρα 12:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1. Από 18/5/2026 αίτημα – πρόταση περί αναδιάρθρωσης του πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1, υποβληθέν εκ των ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, Αστέρας Aktor, Παναιτωλικός, Πανσερραϊκός και ΠΑΟΚ.

2. Τελική επικύρωση βαθμολογικών πινάκων Stoiximan Super League (ανδρών) Playoffs Group 1-4, Playoffs Group 5-8 και Playouts. Επικύρωση βαθμολογικών πινάκων Πρωταθλημάτων Υποδομών Super League Κ19, Κ17, Κ15. Έγκριση πεπραγμένων Κυπέλλου Super League K19.

3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την οικονομική χρήση «1/7/2025 – 30/6/2026».

4. Εγγραφή νέων μελών – Π.Α.Ε. που προβιβάζονται από τη Super League 2.

5. Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα την κατάρτιση της προκήρυξης Πρωταθλήματος Super League 1 (ανδρών) επόμενης αγωνιστικής περιόδου (2026-27).

6. Πρόταση για εισαγωγή συστήματος Goal Line Cameras για τις επόμενες αγωνιστικές περιόδους.

7. Δέσμευση χορηγικών παροχών για την επόμενη αγωνιστική περίοδο (2026-27), σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 12 του Κ.Α.Π.

8. Εμπορικά θέματα – έγκριση υπογραφής συμβάσεων του Συνεταιρισμού.

9. Συνεργασία με οργανισμό συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων «Αυτοδιαχείριση – Autodia».

10. Διάφορα».

