Που θα δείτε τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε

Η μεγάλη ώρα για το Final Four της EuroLeague στο Telekom Center Athens έφτασε με τον Ολυμπιακός να ρίχνεται πρώτος στη «μάχη» κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Στον άλλο ημιτελικό, τρεις ώρες αργότερα, Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης διασταυρώνουν τα ξίφη τους.

Το πρόγραμμα των ημιτελικών

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (18:00, Novasports Prime, LIVE από το Onsports)

Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης (21:00, Novasports Prime, LIVE από το Onsports)