Το τζάμπολ Ολυμπιακός – Φενέρ έγινε στο Onsports: Μέλι και Μόρις αποκαλύπτονται (vids)

To υπερσύγχρονο, πανέμορφο και πλήρως ανακαινισμένο Telekom Center, το στολίδι του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ανοίγει σήμερα το απόγευμα τις πύλες του για το Final-4 της Euroleague με τους τέσσερις «μονομάχους» να ερίζουν για την κατάκτηση της ευρωπαϊκής κορυφής.

Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια «μάχονται» για μια… θέση στον ήλιο, με τον πρώτο ημιτελικό να είναι μεταξύ των «ερυθρόλευκων» που βρίσκονται σε τελική φάση για πέμπτη συνεχόμενη φορά και την ομάδα τους Σαρούνας Γιασικεβίτσιους που θέλει το back to back, διατηρώντας την κούπα στην Κωνσταντινούπολη.

Λίγες ώρες πριν από ο πρώτο τζάμπολ, Νίκολο Μέλι και Μόντε Μόρις αποκαλύπτονται μπροστά στην κάμερα του Onsports και μιλάμε για τα πλάνα των ομάδων τους, αλλά και τις προσωπικές τους σκέψεις και όνειρα.

Δείτε τη είπε ο Νίκολο Μέλι:

Βρισκόμαστε λίγες ώρες πριν από τον ημιτελικό. Ποιες είναι οι σκέψεις σου για αυτό το παιχνίδι;

«Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είναι ημιτελικός της EuroLeague, οπότε περιμένουμε μια πολύ, πολύ απαιτητική αναμέτρηση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, αλλά εμείς πρέπει να προετοιμαστούμε όπως κάνουμε πάντα, να μείνουμε πιστοί στο παιχνίδι μας και ελπίζω αυτό να είναι αρκετό».

Τι πρέπει να προσέξετε απέναντι στον Ολυμπιακό;

«Ξέρεις κι εσύ πολύ καλά πώς παίζει ο Ολυμπιακός, οπότε δεν χρειάζεται να αναφέρω όλα τα “όπλα” που διαθέτει. Έχουν ένα πολύ ξεκάθαρο σύστημα, οι παίκτες τους αγωνίζονται μαζί εδώ και πολλά χρόνια, επομένως δεν θα είναι εύκολο. Από την πλευρά μας πρέπει να παίξουμε στο υψηλότερο επίπεδο και να επικεντρωθούμε στο δικό μας παιχνίδι. Είναι μια ομάδα με πολλές λύσεις στην επίθεση, αλλά και πολύ δυνατή αμυντικά».

Ως ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς της ομάδας σου, ποιο είναι το βασικό στοιχείο που πρέπει να σταματήσετε από το παιχνίδι του Ολυμπιακού;

«Αν πρέπει να πω ένα πράγμα, θα έλεγα το τρίποντο. Πρέπει να περιορίσουμε όσο γίνεται περισσότερο τα σουτ τριών πόντων, γιατί έχουν πολλούς παίκτες που εκτελούν εξαιρετικά από την περιφέρεια. Επίσης, σημαντικό είναι να περιορίσουμε και τις δεύτερες κατοχές, τις δεύτερες ευκαιρίες. Αν τα καταφέρουμε σε αυτούς τους τομείς, θα είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια δεν αρκεί μόνο αυτό, υπάρχουν πολλά ακόμη, αλλά αν πρέπει να επιλέξω ένα στοιχείο, αυτό είναι το τρίποντο».

Κυνηγάτε δεύτερο διαδοχικό τίτλο. Αυτό δημιουργεί επιπλέον πίεση ή το αντιμετωπίζετε σαν ακόμη ένα Final Four;

«Όχι, καταρχάς δεν είναι “απλώς άλλο ένα Final Four”. Είναι ένα ακόμη Final Four και μόνο η παρουσία εδώ αποτελεί ήδη μια σπουδαία επιτυχία. Από εκεί και πέρα, αυτά τα παιχνίδια είναι “do or die”, όλα μπορούν να συμβούν. Πρέπει να κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και πρώτα απ’ όλα τον ημιτελικό. Θα δούμε πώς θα πάει και αν καταφέρουμε να το πετύχουμε, τότε φυσικά θα είναι κάτι πολύ ξεχωριστό. Όμως αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι που έχουμε στο μυαλό μας».

«Ματς do or die, σαν ένα Game 7 στο ΝΒΑ»

Την ίδια στιγμή στο «στρατόπεδο» του Ολυμπιακού επικρατεί μεγάλη αισιοδοξία για την τελική έκβαση της αναμέτρησης. Οι «ερυθρόλευκοι» μετά από τέσσερις συνεχόμενες αποτυχημένες παρουσίες σε Final-4 έχουν το πλεονέκτημα του κόσμου και μετά από μια πολύ καλή σεζόν πιστεύουν περισσότερο από ποτέ στην ομάδα τους. Κάτι που φαίνεται και από τις δηλώσεις του Μόντε Μόρις στο Onsports.

Δείτε τι είπε ο Μόντε Μόρις

Ποιες είναι οι σκέψεις σου για το ματς λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ με τη Φενέρμπαχτσε;

«Είναι ένα παιχνίδι που είτε το κερδίζεις, είτε πας σπίτι σου. Είναι σαν ένα Game 7 στο NBA. Είτε κερδίζεις, είτε σκας. Πρέπει να είμαστε φυσικοί. Ξέρουμε ότι θα μας τραβάνε και θα μας κρατάνε, θα τα κάνουν όλα τα επιπλέον πράγματα στην άμυνά τους, αλλά πρέπει εμείς απλώς να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε και ήταν καλό για όλη τη σεζόν».

Τι πρέπει να κάνετε για να αντιμετωπίσετε τη Φενέρμπαχτσε;

«Να κάνουμε αυτό που κάνουμε πάντα. Να μοιράσουμε σωστά τη μπάλα, να τους κάνουμε να κινούνται από τη μία πλευρά στην άλλη. Να αλλάξουν την άμυνά τους. Θέλουν να παίζουν στη μία πλευρά του παρκέ. Αν τους κάνουμε να κινηθούν και να βγουν από τη συνήθειά τους θα είναι καλό».

Σκέφτεστε καθόλου τον τελικό ή όχι;

«Ο ημιτελικός είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι. Ξέρουμε πως θα πάει το ματς. Είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι σε κάθε επίπεδο».