«Δρακόντεια» μέτρα ασφαλείας -Έτσι θα μετακινηθούν οι φίλαθλοι προς το Telekom Center

Τουλάχιστον 4.000 αστυνομικοί ένστολοι και με πολιτικά, 600 κάμερες, drone και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά Κ-9 θα συνδράμουν στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. για τη διεξαγωγή του Final Four της EuroLeague στο Telekom Center Athens.

Παράλληλα, με σκοπό την ασφαλή πρόσβαση των φιλάθλων και των αποστολών, οι Αρχές αναμένεται να θέσουν σε ισχύ έκτακτα μέτρα τις ημέρες διεξαγωγής των αγώνων, μεταξύ των οποίων ο ορισμός ζωνών ελέγχου, η απαγόρευση συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών, αλλά και η αυστηρή επιτήρηση.

Οι 17.000 οπαδοί θα κληθούν να περάσουν από τρεις ζώνες ελέγχου και η είσοδος θα επιτρέπεται μόνο με επίδειξη του εισιτηρίου και ταυτότητας ή διαβατηρίου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Πώς θα μετακινηθούν οι φίλαθλοι

Ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της σημερινής ημέρας είναι η μετακίνηση των φίλων της Φενέρμπαχτσε, του Ολυμπιακού, της Βαλένθια και της Ρεάλ προς τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, με την Αστυνομία να έχει δώσει ξεκάθαρες οδηγίες προς όλους.

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο» από τις 13:00, με προγραμματισμένη αναχώρηση των συρμών στις 15:00. Αντίστοιχα οι φίλαθλοι της Φενέρμπαχτσέ θα συγκεντρωθούν στον σταθμό «Θησείο» από τις 12:00 με αναχώρηση των συρμών περίπου στις 14:00. Οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια θα συγκεντρωθούν στο Παναθηναϊκό Στάδιο από τις 14:00. Οι αναχωρήσεις έχουν προγραμματιστεί για τις 16:00 με λεωφορεία.

Τα μέτρα που αποφασίστηκαν

Αναλυτικά οι αρμόδιες Αρχές αποφάσισαν:

Την απαγόρευση πραγματοποίησης ενδεχόμενων δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών στο κέντρο της Αθήνας, από ώρα 06:00 της 21/05/2026 έως ώρα 06:00 της 25/05/2026 και συγκεκριμένα στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:

Ριζάρη – Πλουτάρχου – Υψηλάντου – Μονής Πετράκη – Ραβινέ – Βλαδίμηρου Μπένση – Παπαδιαμαντοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λεωφόρος Βασιλέως Αλεξάνδρου – Αντήνορος – Ριζάρη.

Η απαγόρευση επιβάλλεται κατ’ εφαρμογή των κείμενων διατάξεων περί δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων και βασίζεται σε ειδική, συγκεκριμένη και επαρκώς τεκμηριωμένη εκτίμηση κινδύνου, σύμφωνα με τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τους χώρους ενδιαφέροντος της εν λόγω αθλητικής διοργάνωσης, καθώς και το χρονικό διάστημα διάρκειάς της.

Κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής του «EUROLEAGUE FINAL FOUR ATHENS 2026», αναμένεται αυξημένη παρουσία φιλάθλων, αποστολών ομάδων, επισήμων και λοιπών εμπλεκομένων προσώπων στο κέντρο της Αθήνας και ιδίως στην οριοθετημένη περιοχή της παρούσας.

Η πραγματοποίηση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων ή μηχανοκίνητων πορειών στην εν λόγω περιοχή δύναται να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, λόγω της πιθανότητας συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού προσώπων, αιφνίδιων μετακινήσεων και εκδήλωσης αντιπαραθέσεων ή επεισοδίων.

Παράλληλα, τυχόν συναθροίσεις ή μηχανοκίνητες πορείες δύνανται να επιφέρουν σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, ιδίως με παρεμπόδιση της κυκλοφορίας, δυσχέρανση της πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις, κατοικίες και χώρους φιλοξενίας, καθώς και με επιβάρυνση της ομαλής λειτουργίας της πόλης.