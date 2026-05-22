Άρσεναλ: Μυθικά έσοδα για τους πρωταθλητές με 900 εκατ. ευρώ!

Κατέκτησε την Premier League πάνω από δύο δεκαετίες μετά. Είναι φιναλίστ του Champions League. Η Άρσεναλ πέραν των αγωνιστικών της επιτευγμάτων, πέτυχε κι ένα ακόμη: Έκανε ρεκόρ εσόδων ανάμεσα στις αγγλικές ομάδες!

Όπως αναφέρουν οι «Times», η Άρσεναλ έχει καταγράψει έσοδα 760 εκατομμυρίων λιρών (περίπου 879 εκατ. ευρώ). Ποσό που ξεπερνά το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε η Μάντσεστερ Σίτι απ’ το 2023-24, με έσοδα τότε 715 εκατ. λίρες (826,6 εκατ. ευρώ). Επιπλέον, εάν κατακτήσουν το Champions League, οι Λονδρέζοι θα προσθέσουν άλλα 6,5 εκατ. ευρώ.

Η Άρσεναλ είναι ο σύλλογος με τα τρίτα υψηλότερα έσοδα στην ιστορία, πίσω μόνο από τους ισπανικούς κολοσσούς, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα. Κλαμπ τα οποία έχουν ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.