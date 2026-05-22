Άρσεναλ: Μυθικά έσοδα για τους πρωταθλητές με 900 εκατ. ευρώ!
Ρεκόρ εσόδων για την πρωταθλήτρια Αγγλίας και φιναλίστ του Champions League, σε μια σεζόν όνειρο για τους «κανονιέρηδες».
Κατέκτησε την Premier League πάνω από δύο δεκαετίες μετά. Είναι φιναλίστ του Champions League. Η Άρσεναλ πέραν των αγωνιστικών της επιτευγμάτων, πέτυχε κι ένα ακόμη: Έκανε ρεκόρ εσόδων ανάμεσα στις αγγλικές ομάδες!
Όπως αναφέρουν οι «Times», η Άρσεναλ έχει καταγράψει έσοδα 760 εκατομμυρίων λιρών (περίπου 879 εκατ. ευρώ). Ποσό που ξεπερνά το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε η Μάντσεστερ Σίτι απ’ το 2023-24, με έσοδα τότε 715 εκατ. λίρες (826,6 εκατ. ευρώ). Επιπλέον, εάν κατακτήσουν το Champions League, οι Λονδρέζοι θα προσθέσουν άλλα 6,5 εκατ. ευρώ.
Η Άρσεναλ είναι ο σύλλογος με τα τρίτα υψηλότερα έσοδα στην ιστορία, πίσω μόνο από τους ισπανικούς κολοσσούς, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα. Κλαμπ τα οποία έχουν ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.