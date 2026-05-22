Το μυστικό που μπορεί να μειώσει το άγχος και τις κρίσεις πανικού

Νέα έρευνα που παρουσιάστηκε από τη Washington Post δείχνει ότι η έντονη, σύντομη άσκηση μπορεί να βοηθήσει άτομα που αντιμετωπίζουν κρίσεις πανικού να μειώσουν τα συμπτώματά τους.

Αν έχεις κρίσεις πανικού, είναι σημαντικό να υπάρχουν στρατηγικές αντιμετώπισης όπως τεχνικές αναπνοής, θεραπεία ή φαρμακευτική αγωγή που βοηθούν είτε στην πρόληψη είτε στην πιο γρήγορη ανάρρωση.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Frontiers in Psychiatry, εξετάζει το έντονο τρέξιμο (σπριντ) ως μορφή «ασφαλούς έκθεσης» σε σωματικές αισθήσεις άγχους, όπως ταχυκαρδία και δύσπνοια. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι αυτή η μέθοδος μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική από τεχνικές χαλάρωσης στη μείωση της έντασης και της συχνότητας των κρίσεων.

Σε έρευνα με 72 ενήλικες, όσοι έκαναν πρόγραμμα σπριντ για 12 εβδομάδες είχαν λιγότερα και ηπιότερα επεισόδια πανικού, με τα αποτελέσματα να διατηρούνται και μετά το τέλος της παρέμβασης.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η άσκηση μπορεί να «εκπαιδεύσει» το σώμα να μην φοβάται τις φυσικές αντιδράσεις του άγχους, αλλά δεν αντικαθιστά την επαγγελματική θεραπεία και πρέπει να εφαρμόζεται προσεκτικά και σταδιακά.