Πόρτο: Ανακοίνωσε την αποχώρηση του Τιάγκο Σίλβα

Ο πολύπειρος αμυντικός ολοκλήρωσε τη δεύτερη θητεία του στην ομάδα της Πορτογαλίας και γνωστοποιήθηκε πως δεν θα παραμείνει στους πρωταθλητές της χώρας της Ιβηρικής. 

Ο Τιάγκο Σίλβα έκανε την επιλογή να γυρίσει στην Ευρώπη προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητές του να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 με τη Βραζιλία. Έτσι επέστρεψε στην Πόρτο τον περασμένο Ιανουάριο. Ωστόσο ο νικητής του πορτογαλικού πρωταθλήματος με τους «Δράκους», δεν κλήθηκε από τον Κάρλο Αντσελότι.

Ως ελεύθερος παίκτης πια στα τέλη Ιουνίου, ο Βραζιλιάνος διεθνής δεν θα παρατείνει την παραμονή του στη βόρεια Πορτογαλία. «Το συμβόλαιο του Τιάγκο Σίλβα έληξε και ο 41χρονος διεθνής Βραζιλιάνος αμυντικός φεύγει από την Πόρτο μετά από δύο περιόδους με τον σύλλογο. Κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, το 2004, ο Τιάγκο Σίλβα έπαιξε για την ομάδα Β της Πόρτο, σηματοδοτώντας την αρχή μιας καριέρας πλούσιας σε επιτυχίες», αναφέρει η ανακοίνωση του συλλόγου.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του στον σύλλογο ο γεννημένος στο Ρίο ντε Τζανέιρο κεντρικός αμυντικός έπαιξε 14 αγώνες στη La Liga, το Europa League και το Κύπελλο Πορτογαλίας, κερδίζοντας το 33ο τρόπαιο της καριέρας του.

«Με την επιβεβαιωμένη αποχώρηση του Τιάγκο Σίλβα, ο σύλλογος του εύχεται κάθε επιτυχία στο μέλλον. Η Πόρτο θα είναι πάντα το σπίτι του», συμπληρώνει η ανακοίνωση.

