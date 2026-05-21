Κηφισιά – ΑΕΛ 3-2: Με «γλυκό» τρόπο ολοκλήρωσε τη σεζόν η ομάδα του Λέτο

Η σεζόν για την Κηφισιά ολοκληρώθηκε επιτυχημένα. Η ομάδα των βορείων προαστίων, έβαλε… κερασάκι στην τούρτα της παραμονής της, επικρατώντας 3-2 της ΑΕΛ στην τελευταία αγωνιστική των Playouts της Super League. Τερματίζοντας οριστικά στη 10η θέση, απέναντι στους Λαρισαίους που ως προτελευταίου υποβιβάζονται όπως ήταν γνωστό.

Το ματς διεξήχθη στο «Απόστολος Νικολαϊδης» χωρίς σκοπιμότητες. Κάτι που φανερώνει και το σκορ. Ο Λαρουσί στο 3’ άνοιξε το σκορ για τους νικητές, με τον Τούπτα να ισοφαρίζει μόλις στο 6’.

Ο Πόμπο στο 31’ έδωσε εκ νέου προβάδισμα στην ομάδα του Λέτο, με τον Πέρες στο 56’ να ισοφαρίζει εκ νέου για τους «βυσσινί». Αυτό, μάλιστα, ήταν το ομορφότερο γκολ με εκπληκτικό σουτ εκτός περιοχής.

Τελικά ο Αμανί στο 79’ έδωσε το τρίτο και… φαρμακερό προβάδισμα στην Κηφισιά, για να ολοκληρωθεί το ματς στο 3-2.

Διαιτητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

Κίτρινες: 58’ Ζέλσον Σόουζα - 35’ Ατανάσοφ

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Πέτκοφ, Μποτία (72’ Ούγκο Σόουζα), Λαρουσί, Ρουμπέν Πέρεθ (59’ Αμανί), Μπένι, Ζέλσον Σόουζα (59’ Πατήρας), Νούνελι (58’ Πόθας), Πόμπο (72’ Χριστόπουλος), Θεοδωρίδης.

ΑΕΛ (Τζιανλούκα Φέστα): Βενετικίδης, Παπαγεωργίου, Φερίγκρα, Γκρόζος (46’ Χατζηστραβός), Μασόν, Ναόρ, Ατανάσοφ, Πέρες (80’ Κακουτά), Τούπτα, Σαγάλ (62’ Στάικος), Πασάς (62’ Γκάρατε).