Ατρόμητος-Πανσερραϊκός 6-0: Ιδανικό φινάλε με καρέ Τσούμπερ για τους Περιστεριώτες

Ο Ατρόμητος έκλεισε ιδανικά τη σεζόν, καθώς επικράτησε εύκολα του Πανσερραϊκού με 6-0 στην 10η και τελευταία αγωνιστική των playouts της Stoiximan Super League. Συγκλονιστική εμφάνιση από τον Στίβεν Τσούμπερ, ο οποίος για πρώτη φορά στην καριέρα του στο ελληνικό πρωτάθλημα, πέτυχε καρέ τερμάτων.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Ατρόμητος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο με γκολ «από τα αποδυτήρια». Ο Τσιγγάρας τροφοδότησε εξαιρετικά τον Τσούμπερ, ο οποίος πλάσαρε για το 1-0 μόλις στο τρίτο λεπτό. Οι γηπεδούχοι πλησίασαν στο 2-0, όταν ο Φαν Βέερτ δεν μπόρεσε να νικήσει από κοντά τον Σακαλίδη στο 12’.

Οι Περιστεριώτες έδειξαν την πρόθεσή τους να κλείσουν τη σεζόν με νίκη από νωρίς. Ο Ελβετός σκόραρε το δεύτερο τέρμα της ομάδας του στο 20’, ενώ στο 23’ πέτυχε χατ-τρικ, μετά από λάθος γύρισμα του Βολνέι. Ο Ατρόμητος έβγαζε «φλόγες» επιθετικά. Ο Πνευμονίδης έχασε τεράστια ευκαιρία στο 30’, καθώς βγήκε τετ-α-τετ με τον Έλληνα τερματοφύλακα.

Καρέ τερμάτων από τον Τσούμπερ στο 40’. Ο 34χρονος έκανε εξωπραγματικό παιχνίδι στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου και είχε εξασφαλίσει τη νίκη για την ομάδα του από το ημίχρονο.

Στο δεύτερο μέρος, με εξαίρεση ένα σουτ του Τεϊσέιρα στο 49’, ο ρυθμός είχε πέσει, μέχρι το 68ο λεπτό, όταν ο Τσαντίλας δοκίμασε το πόδι του, αλλά ο Σακαλίδης μπλόκαρε. Ο Ατρόμητος ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 5-0. Ο Καραμάνης πέρασε κάθετα την μπάλα στον Τσιλούλη, ο οποίος πλάσαρε και η μπάλα μετά από κόντρες κατέληξε στα δίχτυα (78').

«Βροχή» τερμάτων στο Περιστέρι. Ο Πνευμονίδης πάτησε περιοχή από τα αριστερά, πέρασε τον Σακαλίδη και σε κενή εστία «έγραψε» το 6-0 στο 81’. Ο Ατρόμητος διέλυσε τον Πανσερραϊκό με σκορ 6-0 και τον Τσούμπερ να είναι σε ένα εξαιρετικό απόγευμα.

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Αθανασίου, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν (75’ Παπαδόπουλος), Τσιγγάρας, Μίχορλ (59’ Τσιλούλης), Τσούμπερ (82’ Γιουμπιτάνα), Πνευμονίδης, Μπάκου (59’ Τσαντίλας), Φαν Βέερτ (59’ Καραμάνης).

Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Σακαλίδης, Καρασαλίδης, Φέλτες, Χάβος (46’ Λύρατζης), Γεωργιάδης, Αρμουγκόμ, Ομεονγκά, Μπεν Σαλάμ (73’ Λιάσος), Ρούμιαντσεβ (46’ Ριέρα), Καρέλης (46’ Ιβάν), Μασκανάκης (46’ Τεϊσέιρα).