Παναθηναϊκός AKTOR: Επιστροφή στις προπονήσεις με δύο προβλήματα

Μετά το τριήμερο ρεπό που ακολούθησε το ματς-πρόκριση απέναντι στη Μύκονο, οι παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR επέστρεψαν στη δουλειά. Ενόψει του πρώτου αγώνα των ημιτελικών της GBL με τον ΠΑΟΚ, το «τριφύλλι» ξεκίνησε την προετοιμασία του.

Η προπόνηση πραγματοποιήθηκε στο κλειστό του Αγίου Θωμά, καθώς στην έδρα των «πράσινων» το Telekom Center Athens, διεξάγεται το Final Four.

Ο Κώστας Σλούκας και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, έκαναν ατομικό πρόγραμμα. Ο αρχηγός των «πράσινων» είναι σε διαδικασία αποθεραπείας από την επέμβαση που είχε υποβληθεί στο γόνατο, ενώ ο Έλληνας γκαρντ-φόργουορντ είχε χτυπήσει στο ματς με τη Μύκονο στην Αθήνα.