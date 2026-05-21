Παναθηναϊκός AKTOR: Επιστροφή στις προπονήσεις με δύο προβλήματα

Στο κλειστό του Αγίου Θωμά προπονήθηκε το «τριφύλλι», με τους Κώστα Σλούκα και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη να ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα. 

Μετά το τριήμερο ρεπό που ακολούθησε το ματς-πρόκριση απέναντι στη Μύκονο, οι παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR επέστρεψαν στη δουλειά. Ενόψει του πρώτου αγώνα των ημιτελικών της GBL με τον ΠΑΟΚ, το «τριφύλλι» ξεκίνησε την προετοιμασία του.

Η προπόνηση πραγματοποιήθηκε στο κλειστό του Αγίου Θωμά, καθώς στην έδρα των «πράσινων» το Telekom Center Athens, διεξάγεται το Final Four.

Ο Κώστας Σλούκας και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, έκαναν ατομικό πρόγραμμα. Ο αρχηγός των «πράσινων» είναι σε διαδικασία αποθεραπείας από την επέμβαση που είχε υποβληθεί στο γόνατο, ενώ ο Έλληνας γκαρντ-φόργουορντ είχε χτυπήσει στο ματς με τη Μύκονο στην Αθήνα.

