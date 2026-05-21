Μπόλντγουιν: «Θα είναι μια κλασική μάχη με τον Ολυμπιακό»

Ο άσος της Φενέρμπαχτσε μίλησε για τον ημιτελικό του Final Four με τους «ερυθρόλευκους», τονίζοντας πως ο ίδιος θέλει να συνεχίσει να νικά. 

Έτοιμος για τον ημιτελικό του Final Four στο Telekom Center Athens, είναι ο Ουέιντ Μπόλντγουιν. Ο Αμερικανός της Φενέρμπαχτσε, τόνισε στις δηλώσεις του πως θα γίνει «μάχη», ενώ επισήμανε πως αυτή τη φορά δεν θα έχουν απουσίες οι ομάδες.

Οι δηλώσεις του Μπόλντγουιν:

«Θα είμαστε έτοιμοι για τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα βρούμε τον Ολυμπιακό απέναντί μας. Αύριο θα είναι δυο υγιής ομάδες. Στο πρώτο παιχνίδι δεν είχαν τον Μιλουτίνοφ, στο δεύτερο εμείς δεν είχαμε τη μισή ομάδα μας.

Πέρασαν επτά χρόνια μέχρι το πρώτο μου Final Four, τώρα παίζω στο δεύτερο σερί μου. Θέλω να συνεχίσω να κερδίζω και να θεωρούμαι σπουδαίος παίκτης στη διοργάνωση.

Ξέρουμε τι φέρνει ο Ολυμπιακός απέναντί σου. Είναι μια σκληρή ομάδα. Θα είναι μια κλασική μάχη, ανάμεσα σε δύο ιστορικά κλαμπ».

