Μουντιάλ: Επιστροφή Νόιερ για την Εθνική Γερμανίας

Ο Μανουέλ Νόιερ θα δώσει τελικά το «παρών» στο Μουντιάλ 2026, επιστρέφοντας στην Εθνική Γερμανίας και ανακαλώντας την απόφασή του να αποσυρθεί.

Οι Γερμανοί στοχεύουν σε μία καλύτερη πορεία σε σχέση με τις απογοητευτικές παρουσίες των διοργανώσεων του 2018 και του 2022, με την αποστολή για το τουρνουά να ανακοινώνεται την Τρίτη (21/05).

Από τις επιλογές της τεχνικής ηγεσίας απουσιάζουν αρκετά γνωστά ονόματα, όπως οι Μαρκ-Αντρέ τερ Στέγκεν, Ρόμπερτ Άντριχ, Νίκλας Φούλκρουγκ και Καρίμ Αντεγέμι.

Η Γερμανία θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στο Παγκόσμιο Κύπελλο στις 14 Ιουνίου απέναντι στο Κουρασάο, ενώ στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει την Ακτή Ελεφαντοστού και το Εκουαδόρ.

Η αποστολή της Εθνικής Γερμανίας:

Τερματοφύλακες: Όλιβερ Μπάουμαν, Μάνουελ Νόιερ, Αλεξάντερ Νούμπελ

Αμυντικοί: Βάλντεμαρ Άντον, Ναθάνιελ Μπράουν, Πάσκαλ Γκρος, Γιόσουα Κίμιχ, Φέλιξ Νμέτσα, Αλεξάντερ Πάβλοβιτς, Ντάβιντ Ράουμ, Αντόνιο Ρούντιγκερ, Νίκο Σλότερμπεκ, Άνγκελο Στίλερ, Γιόναθαν Τα, Μάλικ Τιό

Μεσοεπιθετικοί: Νάντιεμ Αμίρι, Μαξιμίλιαν Μπέιερ, Λέον Γκορέτσκα, Κάι Χάβερτς, Λέναρτ Καρλ, Τζέιμι Λέβελινγκ, Τζαμάλ Μουσιάλα, Λερόι Σανέ, Ντένιζ Ουντάβ, Φλόριαν Βιρτς, Νικ Βολτεμάντε