Roland Garros: Έμαθε αντίπαλο για τον πρώτο γύρο η Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη ετοιμάζεται για απαιτητική πρεμιέρα στο Roland Garros, καθώς στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσει την Λίντα Νόσκοβα.

Η 21χρονη Τσέχα, που βρίσκεται στο Νο. 12 της παγκόσμιας κατάταξης της WTA, αποτελεί ιδιαίτερα υψηλό εμπόδιο για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Η Σάκκαρη από την πλευρά της βρίσκεται στο Νο. 48 της παγκόσμιας κατάταξης, γεγονός που καθιστά την αναμέτρηση ιδιαίτερα απαιτητική από το ξεκίνημα του τουρνουά στο Παρίσι.