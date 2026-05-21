Θλίψη στο μπάσκετ: Έχασε τη ζωή του ο Ραζ Άνταμ

Έφυγε από τη ζωή ο Ισραηλινός μπασκετμπολίστας, Ραζ Άνταμ, σε ηλικία 26 ετών.

Θλίψη έχει προκαλέσει στον χώρο του μπάσκετ η είδηση του θανάτου του Ραζ Άνταμ, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το βράδυ της Τετάρτης (20/05), σε ηλικία μόλις 26 ετών.

Ο διεθνής Ισραηλινός γκαρντ αγωνιζόταν τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Γκαλίλ Ελιόν, ενώ στο παρελθόν είχε φορέσει επίσης τις φανέλες των Αϊρόνι Κιριάτ, Νες Ζιόνα, Χάποελ Τελ Αβίβ, Ελιτζούρ Νετάνια και Ελιτζούρ Αϊρόνι.

Ο Άνταμ θεωρούνταν ένα από τα αξιόλογα ταλέντα του ισραηλινού μπάσκετ, έχοντας κατακτήσει δύο φορές το EuroBasket Νέων με τις μικρές Εθνικές ομάδες του Ισραήλ.

