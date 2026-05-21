Σκαριόλο: «Δεν είναι έμμονη ιδέα η Euroleague»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο, στη συνέντευξη Τύπου του Final4, στην αρχική του τοποθέτηση και αναφορικά με την επιστροφή του στην τελευταία φάση της διοργάνωσης τόνισε:

«Είναι ωραίο που είμαστε εδώ, τo Final 4 είναι που διαχωρίζει τις πραγματικά καλές ομάδες. Δεν είναι έμμονη ιδέα για μένα η κατάκτηση της Ευρωλίγκας, πολλοί μεγάλοι προπονητές δεν έχουν κατακτήσει τον τίτλο αυτό. Η Αθήνα είναι μια καταπληκτική μπασκετική πόλη. Το 2007 είχα έρθει με τη Μάλαγα, μια μικρότερη ομάδα, τώρα είμαστε εδώ με τη Ρεάλ. Έχουμε δύο μεγάλες απουσίες, αλλά ήρθαμε για να παλέψουμε».

Για το συναίσθημα και αν αυτό στο παρκέ μπορεί να επηρεάσει την καθαρή σκέψη, απάντησε: «Το κλειδί είναι πάντα να έχεις ισορροπία και να κρατάς το συναίσθημα μακριά από την αυτοπεποίθηση. Πρέπει να εστιάσεις στην απόδοσή σου, στις αποφάσεις σου, στο πλάνο... Αν βασιστείς στο συναίσθημα, μπορείς να χάσεις τον έλεγχο. Το μυστικό είναι να βρεις την κατάλληλη ισορροπία».Για την κόντρα με τον Μαρτίνεθ είπε: «Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, έχουμε περάσει και οι δύο από δύσκολες καταστάσεις και τις ξεπεράσαμε. Όμως είμαστε ακόμη εδώ για την αγάπη μας για το μπάσκετ. Προσπαθούμε να κάνουμε το άθλημά μας καλύτερο, να σεβόμαστε τους άλλους και πιστεύω πως αυτός είναι ο τρόπος για να δίνεις το παράδειγμα. Μπορείς να πετύχεις με σεβασμό προς τους άλλους».